Cangas llevará el viernes a pleno el arreglo de la piscina «A Balea» por 243.000 euros

El Gobierno de Cangas quiere poner a punto las deterioradas instalaciones de la piscina «A Balea» y prevé invertir en ellas los 243.706 euros del «Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas» que financia la Diputación. La propuesta ya está decidida y se anunció desde hace semanas que se sometería a la obligada aprobación del Pleno de la Corporación en una sesión extraordinaria a celebrar hoy por la tarde, pero las últimas jornadas transcurrieron sin notificación oficial alguna a los grupos políticos. Ayer por la tarde el Ejecutivo dio por hecho que ya era demasiado tarde para hacerlo y la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), anunció que será el viernes y que en la cita plenaria figuran otros dos asuntos: la firma del convenio de adhesión al Plan +Rueiro para crear un censo digital de viviendas, también promovido por la Diputación y remitido hace casi un año al Concello de Cangas, que aún no lo ha formalizado –como sí hicieron Moaña y Bueu–, y la entrada de los dos concejales del grupo municipal del PP, Luis Martín Carnero Feijoo y Juan Antonio Fernández Graña, que ocuparán los puestos dejados por José Enrique Sotelo y Dolores Gallego.

La piscina municipal presenta importantes carencias y un estado «bastante mejorable», según apuntan muchos usuarios y aceptan políticos y técnicos. «Hai que sustituír maquinaria e equipos de climatización, que están en moi mal estado e non é viable arreglalos», explicó la alcaldesa en una reciente visita a las instalaciones en compañía de la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE). Las averías son constantes, la zona de vestuarios y taquillas «están en malas condicións e mal dimensionadas», la ventilación es deficiente, el pavimento necesita un cepillado y barnizado, no hay iluminación exterior... La actuación llegará «ata donde nos chegue o orzamento», incidieron, dando por hecho que no llega para todo.

El cambio de taquillas es una de las medidas «urgentes». / G.Núñez

El «proyecto básico y de ejecución de obras de modernización, remodelación y mejora» de la piscina municipal A Balea contempla resolver las principales carencias. La arquitecta Mª Isabel Medraño desgrana que las más relevantes se centran en la mejora de los vestuarios con cabinas y taquillas nuevas porque están deterioradas y son «poco eficientes» por sus dimensiones y configuración. También se intervendrá en los suelos de las duchas y los alicatados, que presentan juntas despegadas y aristas que hacen peligroso su uso. Puertas y separadores nuevos, cepillado y barnizado de los pavimentos de madera incluso en la sala de usos múltiples y la pista de squash, reparación de los elementos de polipiel de aparatos y máquinas o la adecuación de los lucernarios verticales para evitar filtraciones de agua son otras de las intervenciones presupuestadas.

Asimismo, el proyecto del Concello que se llevará el viernes a pleno para cumplir los requisitos de financiación del «Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas» de la Diputación contempla el cambio del cortavientos de las puertas de entrada desde el exterior, que sufren problemas de apertura derivados de las humedades y estrechez de espacio, como también dotar de iluminación a la zona de aparcamiento de vehículos, ya que los focos instalados originalmente en el suelo han estallado con la entrada de agua, se han mostrado ineficientes y son motivo de frecuentes quejas de los usuarios. Refuerzo de barandillas, instalación de láminas para filtrar la luz solar en algunas de las cristaleras que aún no disponen de este sistema y trabajos de chorreo y limpieza general completan la intervención proyectada en A Balea.

