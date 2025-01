El Sergas confirma que nunca hubo convenio para el consultorio de O Hío

No hay convenio al que el Concello de Cangas pueda echar mano para combatir por la vía legal la decisión del Sergas del cierre del consultorio de O Hío, que confirmó por registro eléctrónico el pasado 11 de octubre . La Consellería de Sanidade señalaba ayer que «non consta ningún convenio en relación ao consultorio do Hío» y que lo único que hay en los archivos del Servicio de Patrimonio es « un oficio de posta á disposición do centro por parte do Concello».

La reapertura como consultorio médico parece a todas luces ya imposible, aunque los vecinos siguen con las protestas quincenales de los sábados para reclamar este servicio que perdieron con la pandemia del COVID cuando desde Sanidade optaron por trasladar al médico al centro de salud de Aldán,debido a las malas condiciones del local que unos años antes había sido reformado en el mandato de José Enrique Sotelo.

La Consellería de Sanidade insiste en que la comunicación por la que se traslada al Concello que el consultorio queda a su disposición «por ser de titularidade municipal e atoparse pechado desde a situación pandémica do ano 2020 ao non dispoñer das garantías necesarias para prestar asistencia acorde ás esixencias indicadas polo Ministerio de Sanidade , ya fue con fecha de 11 de octubre y que el hecho de que el Concello no recoja las llaves que el Sergas puso a disposición, «no hace que se reabra un consultorio que no puede tener un uso sanitario porque no cumple las condiciones».

La alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) reconoce que cuando el Sergas confirmó el cierre, los vecinos de O Hío pidieron seguir ela lucha para su reapertura y desde el Concello se habló con el asesor jurídico municipal que pidió averiguar si había algún convenio para analizar las cláusulas y estudiar alguna vía legal. Pero efectivamente no hay convenio, aunque los vecinos siguen queriendo, contando con el apoyo del gobierno local, tener allí un consultorio y no renuncian a ello. Gestido es consciente de que lo que le queda es una «pataleta» para protestar por la decisión del Sergas, conscientes de que la situación actual no es pandémica como alude en el escrito y el inmueble reúne todas las garantías para la prestación de la asistencia sanitaria, tal y como venía haciendo con anterioridad a marzo de 2020. Además insiste en que en la comunicación de la Xunta -tampoco en la manifestación de ayer-no se especifican cuáles son los condicionantes sanitarios que se incumplen a fecha d e hoy.

