Cangas recibe 600.000 euros menos por la falta de presupuestos del Estado 2024

La participación en los tributos del Estado bajó en Cangas hasta cerca de 600.000 euros. El concello percibía por este concepto alrededor de 8.100.000 euros y estos primeros días del año recibió la noticia de que solo recibiría 7.600.000 euros. Este descenso en la aportación estatal al Concello obedece a que no están aprobados los presupuestos del Estado del año 20024, que lo que están prorrogados los del año 2023 y que, por lo tanto, según la concejal de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, el Estado toma como referencia los datos del presupuesto de Cangas de 2021, ya que los de 2022 y 2023 fueron prorrogados y no pueden tenerse en cuenta los de 2024 porque el Estado no aprobó los suyos.

Oficinas de la empresa que se enacarga del Sevicio de Axuda No Fogar. / fdv

Algo parecido sucedió el año pasado y, el Gobierno, para que Cangas o concellos como el de Cangas no se vieran afectados por el hecho de no estar aprobados los presupuestos del Estado optó por entregar una aportación de 1.300.000 euros mediante un Real Decreto, a modo de compensación que equilibra los ingresos del Concello de Cangas, cuyas arcas, ahora mismo, parece contar con buena salud. Queda un poco frustrada la concejala de Facenda que quería sacar en los primeros meses del año los presupuestos del año 2025.

Esta situación, aunque no es nueva, obliga al Concello de Cangas a paralizar la elaboración de los presupuestos para el año 2025, que estaban muy adelantada y que también frena el hecho de que no se haya podido adjudicar el Servicio de Axuda No Fogar, así como Sogama, que sí que es verdad que publicitó el aumento de la tasa que tienen que pagar los Concellos, pero que no se tradujo, de momento, en algo oficial de obligada aplicación.

Por su parte, el Concello de Bueu recibió hace unos días una comunicación a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con una previsión de ingresar alrededor de 227.000 euros mensuales. Es una cifra muy similar a la que se percibió durante buena parte del ejercicio 2024, pero que luego se completó a través de dos días. «Na parte final do ano recibimos un pago de 583.000 euros e os ingresos a conta mensuais pasaron de 226.000 euros a algo máis de 260.000 euros», explicaba ayer el alcalde, Félix Juncal. Una compensación derivada por la liquidación complementaria de los ingresos del Estado correspondiente al año 2022.

Desde el Concello de Bueu, al hilo de las declaraciones realizadas en las últimas semanas por miembros del Gobierno central, entienden que este año la situación será similar porque toca realizar la liquidación complementaria del año 2023, en el que los ingresos del Estado volvieron a subir. «Entendemos que este ano pode haber un aumento no entorno dun 10% para chegar a un total duns 3,1 millóns de euros», apunta Juncal.

Por el momento, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, sólo tiene la cantidad concedida al Concello, que asciende a 4.565.340,32 euros, a la espera de valorar la diferencia en Intervención con respecto al año anterior.

El gobierno estudia modificar el pliego, variar los años y el precio del contrato del SAF

El Servicio de Axuda No Fogar es el contrato mayor del Concello de Cangas, con casi 1.500.000 euros de presupuesto. A pesar de ello, volvió a quedar sin adjudicar. Por eso, el gobierno local está buscando alternativas. Se mueve entre la modificación del pliego, que supondría rebajar las prestaciones, modificar el precio o poner más años del contrato. Estudiará todas las alternativas a pesar de que la ley del permite adjudicar el contrato de forma directa al haber quedado desierto. En el nuevo contrato que fue rechazado por las empresas se subía la hora de 19 euros a 20.77 euros. Y se pasaba de un presupuesto de algo más de un millón a 1,5 millones. Pero también es cierto, como bien apunta la edil de Facenda, Xiana Abal, que nunca se gasta la cantidad asignada, por problemas de hospitalización, dependencias de la Xunta y actualizaciones de dependencia.

