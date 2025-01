Iglesias asegura que no cuestionan a la Comunidad de Coiro por las piedras de Ojea

El concejal del PP de Cangas Sergio Iglesias quiere dejar claro, en la polémica por la retirada de piedras de Lago Paganini, en Ojea, que no cuestiona a quien posee o deje de poseer las piedras, en relación a la Comunidad de Montes de Coiro que fue quien las llevó para un proyecto de uso vecinal, que ellos no mencionaron a esta comunidad y que el único interés es garantizar que el pueblo de Cangas disponga de toda la información relativa a este asunto. Iglesias sí que fue cuestionado desde la comunidad ya que uno de los concejales del PP, que es de la parroquia, sabía perfectamente a dónde y a qué proyecto iban las piedras. Por eso que el concejal vuelve a salir al paso y deja claro que no cuestionan eso de quien posee o deja de poseer las piedras e insiste en que lo que quieren desde el PP es que se haga público el expediente o el proyecto que autorizó el traslado y el uso vecinal que se les pretende dar e implicar al Concello. El directivo de los comuneros Serafín Docampo ya dijo, tras las críticas del PP a la retirada de las piedras, que el Concello no tenía implicación, que se las llevaron con una autorización de Costas del Estado para un proyecto de uso vecinal en el entorno del muíño de Fausto, que cumplió con toda la tramitación y se publicó en el boletín.

El concejal popular sí que entiende que si éste es un proyecto con fines vecinales, además de la autorización de Costas, el Concello debe de estar informado. Por eso, dirige sus críticas hacia el Concello y al gobierno local porque, «a realidade que atopamos é unha alarmante falta de transparencia pdo goberno do BNG, que non informa á veciñanza sobre un tema tan sensible». Añade que desde el PP siempre se defendió la rehabilitación de las naves y espacios públicos de Ojea para su uso de los vecinos, «pero vemos como este espazo, que forma parte da historia mariñeira, está a ser desmantelado e convertido nun lameiro sen planificación visible».

Iglesias deja claro que al partido no le interesa quién se llevó las piedras, que su único propósito es asegurar que el proceso se lleve a cabo con total transparencia y que los vecinos de Cangas tengan acceso a la información necesaria. Añade que lo que sucedió les sorprendió tanto a ellos como a muchos vecinos, que les preguntaban y expresaban su deseo de conocer más sobre la situación, de la que critica la «opacidad» con la que se gestiona.

Por otra parte, el PP hizo ayer su balance político del año 2024. Primero deja claro que con el gobierno tripartito en minoría se perdió un año de gestión de las necesidades de Cangas. Asegura que los viales municipales se encuentran en un estado de deterioro creciente, con baches, que llevan años aumentando y siendo identificadas con cierta mofa por parte de los vecinos que, según el PP ya están hartos del abandono que sufren. Afirma que el gobierno en tema de infraestructuras solo aplica una política victimista, de confrontación con la Xunta de Galicia y la Diputación, para ocultar su falta de trabajo. Insiste en señalar que el mejor ejemplo de ello es la carretera provincial de Espíritu Santo. Mantiene que es increíble que a pesar de los muchos vertidos detectados en la ría de Vigo y en la de Aldán no se haya abierto un solo expediente a la UTE Gestión Cangas por los incumplimientos contractuales. Afirma que desvían la responsabilidad a Augas de Galicia, de la que rechazan su ayuda. Critican la recogida de basura mancomunada y que se sigue sin adjudicar el Servicio de Axuda No Fogar, así como las obras de Eduardo Vincenti, porque se quita aparcamiento, la incapacidad del gobierno para eliminar los problemas de tráfico en O Hío. El PP hace referencia a la alarmante lentitud del Plan Xeral. « Un gobierno en minoría que es incapaz de gestionar los servicios que está obligado a prestar, ni tiene respuestas a las demandas vecinales. Se escudan en la política victimista, de que están discriminados por otras administraciones, argumento que cae por su propio peso cuando se contemplan las cantidades reales de transferencias que la Diputación y la Xunta envía a Cangas».