Hay fondos en gallego, lo que no hay son nuevos títulos

Vamos a ver, que hay que aclarar lo de las bibliotecas en el rural cangués y los libros en galego. Que nos dice la alcaldesa que entendimos mal, que sí que hay abundancia de libros en gallego, que lo que produce pena es la dificultad de encontrar nuevos fondos. La confusión ya está solucionada, que en estas cosas del idioma hay que hilar muy fino. Pero ya nos extrañaba a nosotros también que hubiera pocos libros en gallego en las bibliotecas del rural cangués.

Derechitos al infierno

Los que van derechitos al infierno son los miembros del gobierno local de Cangas. ¡Lo mal que se portan, caramba, con tanto que se les da! ¡Qué no se puede ser tan desagradecidos con tanta magnanimidad que reciben de las otras administraciones! Nada, habrá que pensar en una penitencia para los concejales del tripartito. No vale con tres padrenuestros y dos avemarías y un credo. Sus pecados son de tal magnitud que habrá que sancionarlos de otra manera mas dura. Es que ni tan siquiera dan las gracias por estar ahí, es que no puede ser.