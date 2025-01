Malestar de los comuneros de Coiro con el PP en relación con las piedras de Ojea

Mucho malestar en la Comunidad de Montes de Coiro con la posición critica del grupo municipal del PP respecto a las piedras de los restos de las naves de Ojea, concretamente las de la conservera de Lago Paganini, que llevaban acumuladas en la zona años.

Desde la Comunidad de Montes de Coiro, a través de uno de sus miembros, Serafín Docampo, se asegura que las piedras fueron retiradas para formar parte de un proyecto de uso vecinal que fue presentado y aceptado por Costas, que es el propietario. Recuerda que el Concello de Cangas no tienen nada que ver en ello y no entiende la posición del PP. No entiende que la citada formación política diga que no sabe donde están las polémicas piedras, porque el proyecto, una vez aprobado por Costas, salió en el boletín oficial, donde se da publicidad al mismo. Serafín Docampo manifiesta que uno, al menos, de los concejales del PP, José Luis Gestido, sabía perfectamente donde estaban las piedras y si la jefa de filas del PP, la concejala y también diputada autonómica, Dolores Hermelo, lo desconocía o no había visto el boletín oficial, bastaba con que lo hubiese preguntado, porque el traslado de las piedras no se hizo a escondidas. Afirma que las piedras están ahora mismo depositadas en el entorno del molino de Fausto, que no hay nada que preguntar al gobierno de Cangas ni se trata de ningún expolio ni nada parecido, que son para uso vecinal, para el pueblo. «Hice yo el proyecto y lo defendí ante Costas, que nos lo aprobó. Y fue, en parte, para evitar que esa piedras fuera para otros lugares, para que quedaran en el municipio». Serafín Docampo recalca que su proyecto, el de la Comunidad de Montes de Coiro, es uno de recuperación etnográfico, abierto a todo el mundo». Este directivo de la Comunidad de Montes de Coiro lamenta la actitud del PP, que pretende hacer política con esto».

El Partido Popular, a través de Sergio Iglesias, asegura que las piedras fueron entregadas sin seguir los procedimientos legales obligatorios e ignorando por completo los derechos de los cangueses y se pregunta qué criterios maneja el gobierno local para disponer de los bienes públicos como si fueran de titularidad privada. Desde la Comunidad de Montes de Coiro se insiste en que el Concello no dio autorización ninguna, porque no tiene competencias, que quien lo hizo fue Costas, bien o mal, pero fue este último departamento.

