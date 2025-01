Lestonnac a Castelao en 1985

La figura de José Pena Collazo está unida a la música coral gallega. Es imprescindible para describir su historia. Director de la Coral Lestonnac ya fallecido, cobra ahora actualidad con motivo del 75 aniversario de la muerte en Buenos Aires de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que se cumplió el pasado día 7 de enero y que propiciará numerosos actos a lo largo de todo el año en Galicia.

El que fuera director de Lestonnac, José Pena / fdv

Su hermano Eberto Pena recuerda que debido al éxito cosechado por José Pena al frente de la coral Lestonnac, y a su regreso del festival de Lorient en el año 1985, una compañía de discos madrileña se interesó por la grabación de un disco de larga duración. José Pena aceptó el encargo y aprovechó la ocasión para dedicar el disco a Daniel Castelao, con motivo del centenario de su nacimiento. El disco llevaría por título «Cousas da Vida». José Pena habría de elegir el texto de Castelao: «Din que non hai rías máis bonitas cas nosas. Pero non teñen peixes. Dille un neno a outro na punta do muelle» para enviar al compositor de música Antonio B. Celada (coengo perfecto de música de la catedral de Toledo), con más de 1.700 obra tituladas, entre ellas algunas inéditas dedicadas a la coral de Cangas. El disco se grabó y la portada era un cuadro del pintor de Lalín José Otero Abeledo (Laxeiro) y en la contraportada un dedicatoria manuscrita de Valentín Paz Andrade. Tanto uno como otro eran amigos de José Pena.

Comenta Eberto Pena que el disco, dada su calidad coral, así como la importancia de su portada y contraportada, se convirtió en una verdadera joya cultural, que está ahora mismo archivado en la Biblioiteca Nacional, en Madrid. Se trata de una de esas pequeñas historias que guarda Cangas en relación con Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y que seguro a medida que transcurra el año aparecerán muchas más. Esta es la primera de muchas. La participación de José Pena en ese disco dedicado a Castelao es toda una sorpresa para muchos y pone de relieve la importancia de la figura de José Pena, pero también de la Coral Lestonnac en este homenaje a Castelao que parece bien custodiado.

Suscríbete para seguir leyendo