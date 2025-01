Fernando Costas: «En mi coche llevo manta ignífuga y extintor de polvo»

La sucesión de incendios urbanos en O Morrazo, con cuatro en lo que va de año -ayer hubo otra alerta en Cangas por una estufa de pellets pero sólo fue combustión sin llegar a incendiar-, y de coches -dos en un mismo día, el jueves en Cangas-, enciende la preocupación en la población. El que fue primer presidente de Protección Civil de Moaña y una persona muy concienciada en todo lo relativo a seguridad, con decenas de escritos a los organismos oficiales, Fernando Costas, asegura que en materia de prevención se va a remolque de los acontecimientos. En su caso asegura que en el coche lleva una manta ignífuga y extintor de polvo de 6 kilos con la inspección reglamentaria.

Confirma que la Organización Internacional del Trabajo recomienda llevar extintor de incendios en el coche «y, sin embargo, los Estados miran permanentemente para otro lado». Según señala, son obligatorios en camiones, autobuses y furgonetas.

Considera que en los domicilios debería haber detectores, manta ignífuga y, por supuesto, extintor: «pero no hay conciencia y las administraciones no apuran». Añade que su hermano que fue bombero, realizaba inspecciones contra incendios por sorpresa y en una de ellas se encontró que en una empresa no habían instaladas las bocas contra incendios que figuraban en el proyecto de la licencia municipal y fuera del proyecto apareció un sótano de 400 metros cuadrados lleno de ruedas, «todo un polvorín». El empresario tuvo que ir al Colegio de Arquitectos y hacer un proyecto nuevo.

Precisamente, este pasado 11 de diciembre, Costas remitió un escrito a la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, para que, siguiendo a otros países de la UE, se establezca la obligación de instalar detectores de humo, gas o monóxido de carbono en las casas, para que Galicia pudiera ser la primera comunidad de España en dotar a las viviendas de estos detectores. Al día siguiente, la consellería respondió al escrito del vecino en el que confirman que se va a valorar su sugestión por parte de los servicios técnicos y, de ser el caso, se procederá a elevarlo al Observatorio de Vivenda de Galicia, en el que están representadas las entidades y asociaciones del sector, para su análisis.

Costas, que ha trabajado 27 años fuera de España, 9 de ellos en una empresa asegurada por la Lloyds «y por algo es la aseguradora más grande del mundo» y 18 auditado por la alemana Bureau Veritas «la más rigurosa del mundo», señala que fuera no ven con buenos ojos lo que se hace en España, en donde por ejemplo, sabe de urbanizaciones con bocas contra incendios en el garaje sin presión de agua, agujas del manómetro pegadas con loctite o las farolas de la piscina a 220 voltios cuando deben estar a 24. Sin embargo, señala que en una de las grandes empresas de automoción de Vigo, en donde fue proveedor de proximidad, había detectores de humo, incluso encima del falso techo y disparo automático contra incendios.

