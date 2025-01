Los dueños del edificio incendiado en Bueu siguen a la espera de los informes técnicos

La familia propietaria del edificio de Bueu que sufrió un incendio en el día de Año Nuevo continúa a la espera de recibir todos los informes técnicos que le permitan activar la maquinaria para la rehabilitación del inmueble. Los dueños afirman estar «a la expectativa» y manifiestan su firme intención de recuperar su uso turístico, que se combinaba con el de vivienda habitual para alguno de sus miembros, pero por el momento sin la posibilidad de fijar plazos.

Tanto los técnicos del Concello de Bueu como los del seguro ya han visitado el lugar del suceso para comprobar su estado y realizar una valoración de los daños, si bien por el momento los propietarios del edificio no tienen más noticias sobre ello. El pasado día 3 la aparejadora municipal se desplazó hasta allí acompañada por el alcalde de Bueu, Félix Juncal, para una primera inspección ocular. Ambos, junto a Manuel Juncal –hijo de la dueña del edificio– recorrieron tanto el sótano en donde se produjo el incendio como las diferentes plantas. La valoración inicial –a expensas de pruebas más concluyentes como catas y testigos– es que la estructura no está afectada, por lo que no hay riesgo de derrumbe, y tan solo habría que llevar a cabo algún apuntalamiento en alguna zona.

Imagen del incendio en el edificio de Can do Penedo desde Banda do Río. / FDV

La idea es que este informe técnico municipal se acompañase con los que, a su vez, emitirán Bombeiros do Morrazo y Guardia Civil como las dos fuerzas que acudieron al fuego junto a la Policía Local de Bueu. Pero por el momento este informe todavía no ha llegado a manos de la familia. Tampoco se tiene el informe pericial del seguro. Así pues, se han dado pasos pero todavía faltan los resultados, y la familia no ha acometido ninguna actuación en el interior del lugar, a la espera de contar con toda la documentación.

Sin electricidad, agua ni saneamiento

Mientras, el inmueble de Can do Penedo permanece inhabitable al haber visto seriamente afectados sus diferentes servicios. La dueña, Julia Gil, vivía en la planta baja junto a una de sus hijas y a su sobrino. Los tres han sido realojados en casas de familiares de forma provisional mientras no puedan regresar a su residencia habitual. Esta no dispone de electricidad al haberse fundido el cuadro, pero tampoco de agua ni de saneamiento, ya que ambas instalaciones también se derritieron debido a las altas temperaturas del virulento fuego desatado el primer día de 2025.

La familia espera una primera propuesta de valoración, ya que su idea es recuperar este inmueble construido en 1968 para que siga teniendo su uso de viviendas turísticas. Más allá de la planta baja –ocupada por la familia– el edificio alberga un total de nueve apartamentos turísticos, ampliamente demandados en temporada alta (verano y Semana Santa), pero también ocupados puntualmente a lo largo del año.

Suscríbete para seguir leyendo