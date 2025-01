La distancia de los molinos a núcleos frena el parque eólico de O Morrazo

El proyecto del parque eólico que promueve Arena Power, de Madrid, en O Morrazo, en la zona calificada por la Xunta como Área de Desenvolvemento Eólico (ADE), sigue en los despachos de Santiago, in avanzar en la tramitación, como confirman en la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático que dirige Ángeles Vázquez. Señalan que se trata de 15 proyectos con un aerogenerador cada uno, pero que algunos no cumplen la distancia que marca la ley a núcleos de población, por lo que se ha requerido información y documentación a la empresa. Por el momento, la empresa no lo ha subsanado, indican en la consellería, como tampoco ha dado pasos a nivel de comarca, como contactos con las comunidades de montes afectadas o vecinos.

Por eso y dada la oposición que generó la aparición de esta nueva propuesta de parque eólico, en mayo pasado, en donde figuraba en el Registró Eólico de Galicia y de la que primero alertó la Plataforma de Defensa dos Montes do Morrazo, la empresa podría echarse para atrás, como también lo hizo en su momento Enel Green con el proyecto denominado Pedras Negras en 2013 y luego en 2022 con las empresas ACS e Aratel, que también generaron mucha contestación social. El nuevo proyecto, que contempla 15 aerogeneradores, dos subestaciones eléctricas con sus correspondientes líneas de evacuación de energía y dos torres de medición ,afectaría a los montes de San martiño y Domaio, en Moaña; Santomé de Piñeiro, en Marín; y Santa Cristina y San Adrián de Cobres, en Vilaboa, dentro de la ADE de O Morrazo, con 4.362 hectáreas. Supondría, según señaló la plataforma «Eólicos no Morrazo non», la cuarta parte de la superficie total.

Lo siguen considerando una «expoliación» de monte y señalan que perjudicaría directamente a todos los vecinos de esta comarca, que tiene sólo 7 kilómetros de ancho y los núcleos de población están situados alrededor de la dorsal montañosa de forma contínua. De hecho, esta proximidad a núcleos de población es lo que mantiene sin tramitar el proyecto, aunque desde la Xunta no precisan cuántos molinos y en qué puntos, sólo que algunos no cumplen con la distancia que marca la ley. La normativa requiere una distancia mínima de cinco veces la altura de los aerogeneradores. Además, la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del Ministerio para la Transición Ecológica desaconseja parques a menos de 1.000 metros de núcleos de población.

