Una sartén causa el cuarto incendio del año con una pareja evacuada en Moaña

Si el cierre del año pasado estuvo marcado en la comarca por incendios como el de un arrastrero para desguace que estaba en el astillero de Industrias navales A Xunqueira, en Meira, en Moaña; y el de un vehículo en la entrada a la Autovía do Morrazo, en Domaio; el comienzo de este nuevo año quedará también marcado por la racha de incendios, tanto urbanos como en coches.

Ayer a primera hora de la tarde se registraba en Moaña el cuarto incendio urbano de la comarca, en la cocina de una vivienda en Berducedo, en Moaña, por el que fueron evacuados al centro de salud de Cangas una mujer y su marido, de mediana edad, por inhalación de humo.

El origen del fuego, que comenzó sobre las 16:00 horas, estuvo en una sartén que empezó a arder. La Policía Local recibió una llamada de la propia mujer alertando del fuego y mientras se desplazaba la patrulla le fueron trasladando las primeras instrucciones telefónicas para evitar que las llamas fueran a más, como bajar los plomos, recurrir a una manta en lugar de agua para controlar el fuego, abrir la ventana y cerrar la estancia.

El fuego provocó una gran humareda por lo que además de la Policía Local se desplazó una dotación de bomberos del parque de O Morrazo.

Estado en el que quedó la cocina de la casa. / Fdv

Los efectivos de emergencias no han parado en estos primeros diez días del año de recibir avisos por incendios. El más importante fue el que se registró el mismo día 1 , en la planta sótano y baja de un edificio de cuatro alturas en Can do Penedo, en el casco urbano de Bueu. El incendio, que requirió la intervención de los bomberos de O Morrazo y el refuerzo de los compañeros de Ribadumia y de Porriño, dejó completamente afectada la planta baja, aunque no llegó hasta las viviendas que quedaron afectadas por la acumulación de hollín. El origen estuvo en una parrilla de leña en la planta sótano, en donde miembros de la familia propietaria del inmueble preparaba una comida. Tres de las cinco personas de la familia que se encontraban entonces —una mujer de 86 años y dos hijas— fueron evacuadas por inhalación de humo, pero dadas de alta en el hospital de Montecelo a las pocas horas. El inmueble quedó inhabitable tras quedar sofocado el fuego, a la espera de los informes técnicos sobre la estructura.

En la recta final del día festivo de Reyes, el lunes 6, se registraba un nuevo incendio urbano, en un ático en el edificio de la Ferretería Hernández, al comienzo de la calle Real. Las cenizas de una cocina de leña también fueron la causa del fuego que se declaró en una habitación. La mujer, de edad avanzada, que vive en la vivienda, no sufrió daños, aunque el piso quedó muy afectado por el humo. La alerta en seguida movilizó a la Policía, protección Civil y Bomberos de O Morrazo, que controlaron la situación.

No habían pasado ocho horas cuando se registraba el tercer incendio. Fue a las 06:30 horas de la mañana en el galpón de una vivienda en el barrio de A Marrúa en Moaña, en la salida del casco urbano hacia Berducedo. El fuego pudo deberse a un cortocircuito. No hubo daños personales, pero si cuantiosos materiales al quedar calcinados una motocicleta, un vehículo agrícola y una hormigonera, además de dañados elementos para la elaboración de vino.

El jueves volvieron las alertas con dos coches incendiados en Cangas, mientras circulaban. El primero, a las 12:45 en Agualevada, en Coiro y el otro, por la tarde en la salida del cruce del polígono de Castiñeiras, en A Portela, en el límite también con el municipio de Bueu, que quedó calcinado.

El conductor del primer vehículo, con motor diésel, asegura que iba circulando subiendo por el camino de San Cosme hacia Agualevada cuando la conductora del coche delantero le avisó que estaba empezando a arder por la parte delantera. En el interior, él no se había dado cuenta ni olía a quemado. Asegura que lo apartó hacia el margen de la carretera y se bajó, mientras que la otra conductora daba aviso a los efectivos de emergencias.

Estado en el que quedó el coche que ardió en Coiro. / Fdv

En sólo tres minutos llegaron los bomberos, dado que el parque está muy próximo al lugar, y después Protección Civil y Policía de Cangas. El incendio quemó el motor y el salpicadero. El propietario había adquirido el coche de segunda mano hacía sólo dos meses y ahora lidia, como víctima, por quien sufraga los daños.

En el caso del otro coche quedó completamente calcinado y tampoco hubo que lamentar daños personales.