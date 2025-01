Cangas adoptó 36 animales del centro de recogida provincial

El centro de acogida de animales (CAAN) de la Diputación facilitó el pasado año la adopción de 616 perros atendidos en sus instalaciones de Meis, que encontraron una familia en toda España, pero especialmente en la provincia de Pontevedra, con 437 de esas adopciones en 49 concellos. De los animales que se quedaron en la provincia, Cangas figura como el tercer concello con más adopciones, con 39, sólo por detrás de Pontevedra capital (72) y Vigo (55) y por delante de Sanxenxo (24), Gondomar (23), Vilagarcía (17), O Grove (15), Marín (14), Barro (12), Redondela (12), Camabados (11), Poio (11), Meaño (10), Ribadumia (10), Lalín (9), Meis (9), Vilanova (9), Caldas de Reis (7), Ponteareas (7), Ponte Caldelas (6), Cerdedo-Cotobade (5), A Estrada (5), O Porriño (5), Portas (4), Vilaboa (4), Cuntis (3), Moaña (3), Mos (3), Salvaterra (3), Silleda (3), Tui (3) y Bueu, Fornelos, Mondariz, Nigrán, Pazos de Borbén, Salceda, Soutomaior, Tomiño y Valga (2). Además hubo una adopción en A Cañiza, Crecente, Forcarei, A Guarda, A Lama, Mondariz Balneario, Moraña y Pontecesures.

Otros 70 animales fueron enviados a otras provincias gallegas y 109 al resto de España, en lugares como Castilla y León (68), Asturias (15), Madrid (12), Castilla-La Mancha (6), Cataluña (3), Andalucía (2), Aragón (1), País Vasco (1), e incluso Tenerife.

Así lo explicó el presidente de la Diputación, Luis López, al hacer balance del Centro de Recogida en el 2024, año en el que consiguió recoger a más de 1.200 animales, de los que más de la mitad, 750, pudieron ser devueltos a sus propietarios. «Estoy orgulloso porque la CAAN es una referencia en bienestar animal».

Mientras, la Protectora de O Morrazo empezó a recibir ayer las primeras llamadas de personas interesadas en adoptar a dos perras Siri y Lana, que crecieron y vivieron juntas, pero su dueña enfermó y tuvo que irse a un geriátrico y llevan dos meses en el refugio de Moaña a la espera de una nueva casa.

Chapela admite que no les dio tiempo a subir la cuota a la Protectora

Mientras que en el centro de recogida provincial se hace balance del año, en Moaña saltó la polémica, denunciada por el PP, de que el Concello todavía no había pagado a la Protectora do Morrazo el incremento de 400 euros en la cuota mensual, aprobada en el pleno de marzo. El concejal Alfonso Piñeiro asegura que en la comisión de esta semana, preguntó al concejal de Facenda si quedaba algún convenio consignado en los presupuestos del pasado año sin abonar, y contestó que no, cuando el edil popular asegura que la realidad es que a 31 de diciembre el gobierno del BNG no pagó a la Protectora el incremento que le correspondía, es decir 4.800 euros a mayores pasando de 1.600 a 2.000 al mes.

Piñeiro pregunta a la edil de Medio Ambiente, Dolores Chapela, a dónde fueron a parar esos 4.800 euros que le correspondían a mayores a la Protectora, si para estatuas, fiestas, autobuses para manifestaciones o eventos de amigos y cuándo se le abonarán.

La edil Dolores Chapela reconoce que no les dio tiempo a actualizar el convenio con la Protectora de Animais do Morrazo que recoja la subida acordada, ya que se trata de modernizar todo el convenio en su conjunto, que data de 2019. De todas formas, a la concejala de gobierno le choca la falta de coherencia del PP que pide que se saquen adelante los convenios consignados en los presupuestos municipales, cuando después no aprueban estas cuentas. Chapela asegura que ya trabajan en el nuevo convenio. Respecto al centro provincial, confirma que Moaña no está adherido al contar con una protectora aquí.

