El gobierno impone el criterio político y seguirá con la cesión del campo del Alondras

Que la alarma no era tanto, o que la había, pero se pensó en que la decisión política debía prevaler sobre la técnica. Así de fácil. De esta forma tan sencilla Concello de Cangas y Alondras Club de Fútbol siguen juntos para arreglar el césped del campo del Alondras y que será a través del Plan +Provincia de 2025. De hecho, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, firmará un documento a través del que se compromete en ello para que se pueda ir avanzando en la redacción del proyecto, que según el club, el presupuesto asciende a 280.000 euros, más o menos. Y se están buscando más soluciones para que no cale entre socios y población que se da la espalda al Alondras. Estas son las líneas básicas de actuación que salieron ayer de la reunión que la alcaldesa Araceli Gestido y el concejal de Deportes, el socialista Eugenio González, mantuvieron con directivos del Alondras Club de Fútbol, con su presidente Rafa Outeiral, al frente.

Asamblea de socios en la que se aprobó la cesión. / Santos Álvarez

La alcaldesa de Cangas comentó que a lo largo de más de una hora de reunión se había puesto en contacto con la Diputación de Pontevedra para saber si la fórmula de cesión indefinida del campo de fútbol al Concello acordada por la asamblea de socios tenía encaje en el nuevo Plan +Provincia, en la que se había retirado esta fórmula y puesto la de cesión por 50 años o más. El club entiende que cualquiera es válida y se atenderá a lo que decida el Concello, por lo que no va convocar una nueva asamblea. La respuesta fue que sí. De esta forma parece haberse relegado la opinión de los técnicos y asesores jurídicos del Concello, que recelaban de la concesión indefinida y que llegaron a decir que este sistema no existía como tal, además de considerar, en opinión del secretario municipal, que la filosofía de estos plantes es que se inviertan en propiedades del Concello. Pero como dijo ayer Rafa Outeiral, al finalizar el encuentro, el Alondras no es una empresa que reparta dinero a fin de año entre los socios. «Nosotros somos parte del pueblo. Nuestras actividades están dirigidas a ellos».

Campo de fútbol del Alondras. / Santos Alvarez

El gobierno local de Cangas incluirá esta obra en el Plan+Provincia si no hay un revés de última hora. La llamada ayer a la Diputación de Pontevedra ayudó mucho . Además, el bipartito también quiere imponer sus criterios políticos, que no consideran que están en contradicción con los técnicos y jurídicos, que sí que es cierto que son más quisquillosos.

La alcaldesa de Cangas manifestó que no se iban a desviar de la concesión y de lo que no se habló para nada fue de lo que si se había tanteado el día anterior: la municipalización del campo de fútbol de O Morrazo, del que es propietario el Alondras y que ahora mismo está cedido al Concello por 25 años.

La Diputación destina a Cangas 2,5 millones

El Plan +Provincia destina este año un total de 2.539.523, 10 euros, si se incluyen el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas y el Plan Provincia Extraordinaria-Plan Extra, de hasta 1,100.000 euros. Del denominado Plan +Provincia concretamente, el Concello de Cangas recibirá 1.195.816,69 euros: 837.071,58 euros para inversiones y 99.262,79 euros (línea 1), para actividades, gastos corrientes y obras puntuales no cualificables como inversiones (línea 2), para actividades de empleo, 229.596,60 euros (línea 3) y 29.895,42 euros para la redacción de proyectos para la transformación de la movilidad en zona rurales y urbanas (línea 4). Para el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (243.706,41 euros) y para el Plan Provincia Extraordinaria-Plan Extra, 1.100.000 euros.

