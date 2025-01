El Concello estudia medidas contra la Diputación en la obra de Espíritu Santo

El gobierno local está harto de la situación que se vive con la carretera de Espíritu Santo y tiene la intención de tomar medidas legales si desde la Diputación de Pontevedra se mantiene la actitud de no confirmar por escrito lo dicho por su presidente, Luis López, en una reunión con la regidora canguesa: que el organismo provincial financiaría la pavimentación de la vía, que será abierta por la UTE Gestión Cangas para instalar nuevos conductos de abastecimiento y saneamiento. El proyecto fue aprobado por el pleno de la corporación municipal. Hoy se reunirá la alcaldesa y la concejala de Obras, Sagrario Martínez (PSOE) con los asesores jurídicos del Concello de Cangas para solucionar definitivamente el problema, porque, asegura, los vecinos no tienen culpa de este jaleo burocrático que perpetúa la Diputación de Pontevedra. El gobierno insiste en que la autorización de la Diputación en la que se exige un depósito de 100.000 euros a la empresa es inviable y tiene que tomarse como lo que es, una autorización tipo. Pero la concesionaria exige un documento conforme acredite que la Diputación va a pagar el asfaltado del vial. El gobierno local no consiguió ni por activa ni por pasiva ponerse en contacto con el presidente de la Diputación.

Remitir un escrito para que López firme la autorización

La alcaldesa está por remitir un escrito al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, para que firme la autorización. Entiende, además, la postura de la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, de no querer entregar un depósito de dinero, porque modificaría el proyecto aprobado en el pleno, donde no se habla de pavimentación. «Cómo va a avalar algo que tiene el compromiso de no actuar», apunta la regidora local.Sagrario Martínez estuvo todos estos días tratando de hablar con el presidente, dejando varios recados. Todas las veces que lo intentó no estaba en la Diputación.Los vecinos están hartos de una situación que no entienden y ven como día a día la carretera empeora. La vía provincial se hunde como consecuencia del mal estado de la red de abastecimiento y saneamiento, que es la que el proyecto de la UTE va a cambiar.

