Cangas contesta a Sanidade y rechaza las llaves del Consultorio de O Hío

Después de revisar de arriba a abajo el consistorio de Cangas y no encontrar el convenio que en teoría debió de firmar el Concello con la Consellería de Sanidade en su día para que el local de la Unión pudiera ser destinado a consultorio médico de O Hío, la alcaldesa comunica oficialmente a la Consellería de Sanidade que no recogerá las llaves del local. Afirma que no lo hará mientras lo vecinos mantengan la reivindicación de que se reabra el Consultorio o mientras los vecinos no quieran destinarlo a otro uso. Considera la regidora local que en este caso el gobierno local de Cangas va totalmente de la mano de los vecinos y recuerda que fue un local que en su día consiguieron los vecinos con mucho esfuerzo para tener un médico en la parroquia, así no hará ningún movimiento.

Cada quince días, delante del citado consultorio que la consellería no quiere reabrir, se produce una concentración de vecinos pidiendo lo contrario. Fue cerrado en la pandemia, como muchos otros, para concentrar la atención médica. Ahora, la Xunta considera que no le interesa mantenerlo abierto.