La Valedora requiere al Concello un informe sobre la queja del PP

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, trasladó al PP de Moaña, respecto a la queja presentada ante esta institución por las trabas del gobierno local para acceder a la información municipal incumpliendo el Reglamento ROM, que debido a que el Concello aún no remitió el informe demandado, se le había vuelto a requerir «lembrando que tal envío resulta unha obrigación legal (artigo 22 da Lei do Valedor do Pobo)».

El PP informó a la Valedora de que no recibía o con retraso solicitudes de información, como el certificado de homologación de un palco, se le negó el acceso al Concello Vello por un problema de filtraciones de agua, quelas actas de las juntas de gobierno las reciben con 6 meses de retraso o los problemas para obtener los gastos del Festival de Jazz.

