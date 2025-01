El gobierno frena la cesión del campo del Alondras y no descarta la municipalización

El gobierno local hizo mover Roma con Santiago al Alondras C.F., que se vio obligado a celebrar de forma urgente una asamblea de socios para aprobar la fórmula de la concesión indefinida. Fue el 20 de noviembre de 2024. La directiva del club dio el delicado paso porque el gobierno le había propuesto esta solución para conseguir introducir la reforma del campo de O Morrazo, donde juega el equipo, en el Plan +Provincia 2025. Pero a finales de año comenzaron los problemas. Mientras el club aceleraba pasos y hacía consultas en el notario, los técnicos municipales y los asesores jurídicos del Concello de Cangas ponían problemas. El secretario municipal era quien más recelaba de la fórmula de la cesión indefinida. Decía que no existía algo parecido y consideraba que las obras, en una instalación que no es municipal, no podían ser financiadas a través del Plan +Provincia; algo, por otra parte, que era sabido por todos, pero que sin embargo se pretendía salvar a través de la cesión indefinida. El gobierno local no mandó parar en el proceso de cesión al Alondras Club de Fútbol, que seguía realizando movimientos en este sentido. De hecho, el presidente de club, Rafa Outeiral, quería que el proceso de cesión estuviera firmado ante notario antes de Navidad. Sin embargo, el frenazo se produce ahora, después de que hubiesen salido las bases del Plan +Provincia y de la insistencia de los técnicos en mantener que si se incluía la mencionada obra en el citado plan corría serio riesgo de ser excluida.

El gobierno local decidió convocar una reunión con los técnicos y el presidente del club para hoy. Ayer, la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) —que regresó de sus vacaciones— ya expuso todas sus dudas y comenzó a hablar de la posibilidad de una solución mixta (subvención con aportación de la Diputación y del Concello), que fuera el Concello quien pague los trabajos que se estiman tienen un coste de 280.000 euros y también de la municipalización del campo, es decir que pase a ser del Concello.

El presidente del Alondras C.F, Rafa Outeiral, aseguraba ayer que una vez que vio las bases del Plan +Provincia pensó que la puerta que se abría era más grande, ya que se hablaba de una cesión por 50 años o más de las instalaciones en las que se vaya a invertir dinero de la Diputación de Pontevedra. Asegura que lo llamaron a una reunión hoy, pero que no le dijeron mucho más. Los técnicos insisten en que el dinero se debe invertir en propiedades municipales.

La municipalización del campo de fútbol de O Morrazo tiene su aquel. En principio se podía pensar que el club no lo aceptaría, ya que perdería su patrimonio. Pero ayer, alguien sacó del baúl de los recuerdos que los terrenos fueron adquiridos por el Alondras a muy bajo precio porque se trataba de una especie de donación de un particular con la condición de que los mismos fueran destinados al campo de fútbol del equipo cangués. De confirmarse esta versión, el Alondras carecería de ese gran patrimonio que multiplicó su valor el día en el que el documento de aprobación inicial del Plan Xeral de Cangas, realizado en el gobierno de la nacionalista Clara Millán (2007-2011) fijó como urbanos los terrenos del campo de fútbol de O Morrazo.

El concejal de Deportes del Concello de Cangas, el socialista Eugenio González, permaneció bastante al margen de estas disquisiciones y no parece ser quien lleva la voz cantante en este delicado asunto. González siempre dudó de la operación de la cesión como fórmula para invertir dinero en la reforma del campo de fútbol de O Morrazo. Hay que decir que no es la primera cesión que el club hace de su campo al Concello. Con el gobierno municipal del tripartito (2007-2011) ya se realizó una cesión por 25 años para que se pudiera clocar e primer campo de hierba artificial. La situación de ese césped es horrorosa y la Federación podría impedir que se celebren partidos en él.

Suscríbete para seguir leyendo