La fórmula de gestión de la piscina municipal divide al gobierno cangués

La gestión de la piscina municipal del Concello de Cangas divide al gobierno. Bastó con que el concejal de Deportes, el socialista Eugenio González, manifestara su intención de sacar a concurso el contrato para la gestión, mediante concesión, de la piscina. El BNG no considera que la concesión sea la mejor fórmula para la gestión y parece mantenerse en sus trece de la prestación de servicio actual, que en su día quiso uno de sus concejales, Xoán Carlos Chillón, en el primer mandato del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos. El BNG, por aquel entonces, aseguraba que el régimen de concesión impedía que el Concello de Cangas tuviese todo el control sobre la instalación. Hoy se dice que este tipo de concesiones ya no se hacen porque las empresas no se presentan, debido al déficit que supone la gestión de las mismas.

De todas formas, la alcaldesa aseguró que el gobierno local tomará una decisión colegiada, con la que estén de acuerdo todos los grupos del gobierno. Aunque el régimen de la piscina no entraba dentro de los acuerdos del pacto de gobierno municipal y se supone que sería del criterio del concejal o concejala encargado de Deportes.