Desaparece el convenio entre Concello y Sanidade por el uso del consultorio de O Hío

No aparece por ninguna parte el convenio que supuestamente tenía que haber firmado el Concello de Cangas y la Consellería de Sanidade para que la casa de la Unión pudiera ser utilizada para consultorio de O Hío. Tanto la alcaldesa Araceli Gestido como el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, estuvieron examinando todas los archivos tratando de localizar el citado convenio para ver si se podía contrarrestar, de alguna manera, esa displicencia de la Consellería de Sanidade de cerrar el consultorio y entregar las mismas al Concello, algo que el gobierno rechaza . Quería encontrar argumentos en el convenio para que la Consellería de Sanidade no se fuera de «rositas» de esta situación, pero no va a ser posible. También, los asesores jurídicos del Concello de Cangas no dieron a la alcaldesa una alternativa legal para luchar contra el cierre y entrega de las llaves.

Por otra parte, las asociaciones de vecinos de O Hío tienen la intención de presentar en el próximo pleno ordinario una propuesta relacionada con el cerrado consultorio de O Hío, donde cada 15 días se celebran concentraciones para pedir su apertura.

