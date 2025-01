Un perro con suerte.

La imagen del perro fue recogida por nuestro fotógrafo Julio Santos Álvarez en Moaña. Había entrado su dueño, supuestamente, a sellar alguna apuesta en el Pósito y él se quedó fuera esperando, pero con ganas de decirle a su amigo qué numerosos tenía que poner en la Primitiva o si el Celta ganaría en Vallecas.

Aniversarios de fallecimientos

El 75 aniversario de la muerte en Buenos Aires de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao se va a conmemorar a lo largo de todo el año (ayer a comenzaron los recordatorios, fecha de l fallecimiento de este líder e intelectual gallego). Habrá conferencias para recordar su memoria y numerosos actos donde se ponga en valor la figura de esta referencia del nacionalismo y del galleguismo. Por otra parte, el Gobierno del Estado quiere festejar la llegada de la libertad a España coincidiendo con la muerte del dictador Francisco Franco y se arma un revuelo del copón. Vale, que es cierto que hasta la Constitución de 1978 no hubo la libertad, pero estamos seguros que en Alemania con Hitler no pasaría esto. En el país germano te pueden de meter en la cárcel si enarbolas una esvástica. Aquí no pasa nada por pasearse con banderas con el águila .En un sitio están intentando que no se repita la historia, en el otro, tentando a que se repita. Igual que el lío que se armó con la dichosa estampita, más que cuando se descubrieron casos de abusos sexuales de curas.

