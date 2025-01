La comarca registra dos incendios en 8 horas en un ático en Cangas y un galpón en Moaña

La comarca de O Morrazo registró dos incendios urbanos, en esta ocasión en Cangas y en Moaña, en poco más de ocho horas, y seis días después del espectacular fuego con el que comenzó el año en Bueu y que afectó a un edificio de cuatro plantas en Can do Penedo, por el que fueron evacuadas, por inhalación de humo, una madre de 86 años y sus dos hijas que se encontraban en ese momento en el inmueble, de propiedad familiar, con otras dos personas, que no se vieron afectadas.

Estado en el que quedó el galpón de Moaña. | Santos Álvarez

Pasadas las 22:00 horas del lunes se registraba el segundo incendio en importancia de la comarca en un ático de un edificio en la calle Real del casco urbano de Cangas, encima de la Ferretería Hernández. También se vio afectada su propietaria y única ocupante, una mujer de avanzada edad, madre del propietario del negocio, que afortunadamente no sufrió heridas y el incendio se saldó con daños materiales.

Bomberos en la calle Real, en Cangas. | Santos Álvarez

La mujer enseguida alertó a su hijo, que reside en otro edificio de la zona y empezaron a extinguir las llamas que se originaron en una habitación. En la misma noche del lunes se culpaba a un brasero del origen del incendio. A medida que avanzaban los trabajos de extinción y se hablaba con la familia se concluyó que el incendio se produjo en una cocina de leña que hay en una habitación del ático. La mujer había limpiado la cocina y recogido la ceniza, que puso encima del leñero. Supuestamente debió de quedar alguna brasa que avivó el fuego. La mujer fue rápida a apagar las llamas con calderos de agua, al mismo tiempo que llamaba a su hijo. El agua sobre la cocina provocó mucho humo, de ahí la alerta. Cuando llegaron los Bomberos de O Morrazo y Protección Civil, el fuego ya estaba extinguido; lo que hicieron los efectivos de emergencias fue enfriar la habitación, que quedó dañada por el fuego; mientras que las otras dependencias quedaron afectadas por el humo.

Incendio en el galpón en A Marrua, en Moaña. / Fdv

A las 06:30 horas de esta pasada madrugada, los bomberos del parque de O Morrazo eran nuevamente movilizados por otro incendio urbano, en esta ocasión en el barrio de A Marrúa en Moaña, en donde ardía un galpón anexo a una vivienda, en el número 57, en el que quedaron calcinados una motocicleta y un vehículo agrícola, así como resultaron dañados una máquina hormigonera y un lagar para la elaboración de vino, entre otros elementos de trabajo. Todo apunta a un cortocircuito.

La alerta la dio una vecina a los propietarios de la vivienda que se encontraban durmiendo y que no resultaron heridos por el fuego. Se dio aviso a la Axencia de Emerxencias del 112 y de inmediato acudieron al lugar la Policía Local, Guardia Civil y los bomberos que confirmaron al 112 que a las 07:30 había quedado extinguido el fuego. La patrulla de la Policía Local junto con los propietarios y vecinos fueron los primeros en atender las llamas con una manguera de agua, lo que ayudó a controlar el fuego y que se propagara a la casa, unida al galpón por el tejado y a otras viviendas cercanas. Ya por la mañana, el matrimonio propietario, aunque visiblemente muy afectado por lo ocurrido y con el susto todavía en el cuerpo, reconocía que «mellor esto que houbera mortos», viendo los restos calcinados.

Suscríbete para seguir leyendo