La Xunta atribuye al PXOM y al dueño del pazo del Real su conservación

La Consellería de Cultura no tiene previsto ningún tipo de iniciativa para proteger el pazo del Real de Moaña, también denominado Finca de Méndez Núñez en donde residió y estuvo enterrado el almirante y héroe de la Batalla del Callao, Casto Méndez Núñez (Vigo, 1824-Pontevedra, 1869), que desde el pasado 27 de diciembre está incluido en la lista roja de la asociación española Hispania Nostra, a través de la cual se da a conocer y se alerta sobre elementos patrimoniales en riesgo de desaparición en el país. Cultura asegura que este bien está incluido en el Plan Xeral de Ordenación (PXOM) de Moaña, por lo cual es el Concello quien debe de informar sobre su nivel de protección, al tiempo que indican que según recoge la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia «son as persoas propietarias as que teñen a obriga de conservar e manter o ben do que son titulares». El pazo es propiedad de un empresario de Brasil con raíces gallegas, Carlos Seabra Suárez, que lo adquirió en 2015, pero está deshabitado, nunca trasladó al Concello un ánimo de desarrollo urbanístico, aunque sí cumple con los desbroces obligados en la finca, que se ubica frente al puerto deportivo, con fachada a la ría.

La inclusión en esta lista roja de Hispania Nostra se llevó a cabo a iniciativa de la Asociación Amigos de los Pazos de Vigo y de Maricruz Suárez-Rivero, nieta de la última marquesa de Méndez Núñez que vivió durante años en la casa hasta que la heredó el actual marqués y residente en Miami, Eduardo Suárez-Rivero y Méndez Núñez, que desde el extranjero no podía mantenerla y tristemente tuvo que venderla en torno al año 2000. Maricruz Suárez-Rivero empezó la campaña para la recuperación de este pazo el año pasado, escribió a Patrimonio de la Xunta alertando de la situación y pidiendo información sobre los motivos por los que fracasó el desarrollo urbanístico contemplado en la finca, aunque sigue a la espera de respuesta; y al Concello, en donde ya se entrevistó con la concejala de Patrimonio, María Ortega, que le insistió en que el bien es de propiedad privada y nada pueden hacer desde el Concello, y está a la espera de hacerlo con el edil de Urbanismo, Xosé Xoán Melón.

Imagen antigua de cómo era la parte trasera del pazo antes de su abandono. / Fdv

Lo cierto es que desde que la familia Méndez Núñez vendió la finca, primero a una empresa inmobiliaria de Ourense que había presentado el proyecto urbanístico y luego llegó la crisis del ladrillo, y ésta a su actual propietario de Brasil, la ruina del pazo y de toda la finca en su conjunto, que incluye una capilla, un hórreo y un palomar, ha ido a más, agravada por el incendio que sufrió en 2009.

En la información sobre el pazo que figura en la «Lista Roja» consta que se mantienen en pie las estructuras de piedra de la casa, aunque invadidas por la maleza; la capilla está muy deteriorada y vandalizada en el interior, pero conserva el tejado; en el interior de la casa grande que tenía tres alturas y en las zonas que se utilizaban como bodegas y almacén se acumulan los restos del incendio por lo que es un riesgo abrirse paso. Conserva las escalinatas, surtidores, pozo, hórreo, palomar y restos de otras pequeñas construcciones que conformaban la antigua salazón primitiva antes de que pasara a ser pazo en manos del bisabuelo del almirante Méndez Núñez.

El Plan Xeral protege la casa, capilla, hórreo y palomar

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Moaña sí contempla en la ficha de esta finca, ubicada en el frente marítimo del barrio del Real, en el casco urbano y calificada como suelo urbano no consolidado para desarrollar a través de un plan especial, la protección y restauración de la casa, la capilla, el hórreo y el palomar. Consta con una superficie de 8.489 metros cuadrados con un aprovechamiento tipo de 10.271 metros cuadrados para un uso de vivienda colectiva de Ordenanza 3.

En las condiciones generales figura que el aprovechamiento para los propietarios de la finca será del 100% y el 30% de la edificabilidad residencial será para vivienda sometida a algún régimen de protección oficial. El desarrollo urbanístico estaría afectado por la Ley de Costas y la servidumbre, por lo que el diseño debería evitar la formación de volúmenes y pantallas arquitectónicas y también señala que el planeamiento de desarrollo deberá obtener el informe favorable de la Consellería de Cultura que tendrá carácter preceptivo y vinculante respecto a los usos, y en su caso, las condiciones físicas (estéticas y volumétricas) para garantizar la armonización con las características o valores de los bienes.

