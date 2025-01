Los vecinos, pendientes de las obras de Praza da Estrela que no empezaron

Un año después de que se anunciara la reforma de la Praza da Estrela, ubicada detrás de la ex colegiata de Cangas, en plena zona monumental, todo sigue igual. Se aprobó el proyecto y se sacó a concurso y en noviembre de 2024 se adjudicó a la empresa Oresa Construciones y Servicios Globales S.L. los trabajos, por un importe de 285.654,60 euros. Pero las vueltas de Patrimonio y el interés del Arzobispado de Santiago de Compostela por conocer con detalle el proyecto, con el fin de garantizar el patrimonio de la ex colegiata retrasan más de lo previsto una obra que todos, parecen, que quieren hacer, excepto algún vecino que siempre se opuso a cualquier intervención en esa zona. El Concello de Cangas ya trasladó el proyecto al Arzobispado de Santiago y, en principio, no puso inconvenientes, incluso se mostró animado para que se reforme conforme es debido el entorno de la afamada excolegiata. Pero según fuentes del gobierno municipal, el retraso se debe principalmente a Patrimonio, que tarda en dar el sí definitivo para que la empresa empieza a actuar. La actuación está incluida dentro del Plan +Provincia 2024.

El proyecto pretende la reubicación de la Plaza da Estrela hasta su encuentro con la calle San José, con una doble finalidad: regenerar la tectónica del plazo del paso del tejido histórico deteriorado por el transcurrir del tiempo. Se busca reconfigurar este espacio que perdió su carácter a finales del siglo XX.

El aspecto actual de la Praza da Estrela no es agradable y llama más la atención porque se encuentra dentro de una zona monumental, que está presidida por la excolegiata de Cangas.

