Una Romería de Santos Reis con sus protagonistas

La presencia de los Reyes Magos –en carne y hueso– fue la principal novedad de la Romería de Santos Reis, que congregó a unos dos centenares de personas en una jornada marcada por el buen tiempo y por el respeto a la tradición, con misa, procesión y degustación de la «parva».

Llegaron un día antes de lo previsto a Bueu debido al adelanto de la Cabalgata y se marcharon uno más tarde al asistir ayer a la Romería que la capilla de Santos Reis acoge cada 6 de enero en su honor. Sus Majestades de Oriente no quisieron perderse una de las citas obligadas en el municipio en esta época del año y ejercieron toda su influencia para que la inestabilidad meteorológica de estos días se transformase ayer en una mañana de bonanza. Las previsiones de lluvia no se cumplieron y el sol lució para regalar una jornada que reunió a unos dos centenares de personas en torno a la tradición religiosa, pero también festiva.

Hubo Reyes por partida doble. En una estampa inédita los Magos de Oriente se unieron a la procesión que se celebra alrededor del pequeño templo diseñado por Urbano Lugrís, siguiendo a una comitiva que encabezaba la imagen de la Ascensión y, a continuación, en un puesto protagónico, sus figuras. Cuatro mujeres portaban las imágenes de Sus Majestades para realizar el pequeño recorrido al son de la música del Grupo de Gaitas Os Liboreiros. En el atrio se agolpaban los asistentes, que previamente habían tenido la oportunidad de asistir a la misa solemne en una de las escasas oportunidades en las que la capilla de Santos Reis abre sus puertas para tener actividad, gracias a la apuesta de la asociación que lleva su nombre. El día de Reyes y el de la Ascensión son las jornadas marcadas en rojo en el calendario de uno de los escasos templos en el mundo, junto a la Catedral de Colonia, consagrado a Sus Majestades.

Un momento de la procesión en torno a la capilla. / Santos Álvarez

Los Reyes Magos participaron activamente en los actos e incluso repartieron caramelos a los niños presentes, demostrando que su magia es efectiva para paliar el cansancio de una noche agotadora de trabajo y poder presentarse ayer sin síntomas de cansancio.

Degustación de la «parva» al término de la procesión. / Santos Álvarez

Hubo una mayor asistencia que otros años –entre los presentes no faltó el alcalde buenense, Félix Juncal, además de los concejales Isabel Quintás, Carmen García y Elena Estévez– pero quizás menos apetito para degustar la «parva». Y es que no hay romería en Galicia que se precie que no incluya su apartado gastronómico. En el caso de la cita buenense su razón de ser es histórica, rememorando el aperitivo que los nobles ofrecían al término de la misa a las clases más desfavorecidas.

El Grupo de Gaitas Os Liboreiros tocando en un momento de la romería de Santos Reis, ayer. / Santos Álvarez

Así pues, a resguardo en la carpa, los presentes fueron haciendo cola para poder degustar el chocolate que permitía entrar en calor en una mañana, eso sí, menos fría de lo esperado. Y para acompañar la bebida qué mejor que los roscones. Nada menos que 10 piezas de dos kilos cada una de ellas fueron repartidas. Además, se ofrecieron también dos tortas de dos kilos cada una de ellas, dulce típico de Bueu con una masa que incluye, entre otros ingredientes, uvas pasas y el producto estrella, los chicharrones (también llamados rexóns, rixóns o roxóns, en función de la parte de Galicia en la que uno se encuentre).

Exposición de fotografías

No llegaron a acabarse las viandas y los integrantes de la Asociación Santos Reis, organizadora del evento, pudieron disponer de un pequeño avituallamiento (tampoco sobró tanto) para acompañarles mientras recogían todo por la tarde, ya fuera de la algarabía y del ambiente festivo del mediodía.

Ahora ya piensan en la Romería de la Ascensión, pero también en otro de los proyectos para este año, la conmemoración del 25 aniversario de su exposición de fotografías antiguas. La idea es mostrar un total de 750 imágenes que reflejan la evolución de Bueu, sus gentes, sus costumbres, su historia. El deseo es poder hacerlo en el lugar de O Valado pero por el momento se está a la busca de un espacio para poder llevar a cabo esta iniciativa.

Suscríbete para seguir leyendo