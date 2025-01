El PP de Moaña asegura que nadie entiende la segregación de la piscina

La segregación de la piscina de Moaña de la empresa matriz de la concesionaria FCC Aqualia a la nueva firma creada por ésta para explotar en exclusiva el negocio de las dotaciones deportivas, Local Sports Centers Management, sigue causando preocupación en el PP local que en verano fue el primero en advertir de la intención de la concesionaria y que podía contar con el apoyo del gobierno local pese a la preocupación en la plantilla, como así ha sido. En el último pleno del año se aprobó esta segregación en el que el portavoz del PP, Javier Carro, cuestionó el informe de la secretaria municipal validando este cambio en la explotación de la piscina, ya que el aval de la nueva empresa solo es de 3.000 euros y cuestionaba que vaya a asumir a toda la plantilla.

El PP sale ahora al paso para dejar clara su postura en un comunicado del concejal Alfonso Piñeiro en el que recuerda que el contrato de la piscina recoge que el contratista no podrá modificar el cuadro de personal, en lo tocante al número de empleados o sus condiciones laborales, sin la expresa autorización del Concello. Añade que la piscina fue construida con los impuestos de todos los vecinos y critica la privatización de la explotación que llevó a cabo un gobierno del BNG hace 15 años: «Pero ya sabemos que el BNG no privatiza, otorga concesiones administrativas que así suena mejor, y eso que no mucho antes afirmaban que privatizar servicios públicos era prostituirlos».

El grupo popular insiste en que «nadie entiende esta segregación» y que en la comisión informativa se dijo por parte del gobierno que se hacía conforme el informe favorable de la Secretaría y de la legislación vigente: «Solo podría faltar que no fuera así». Piñeiro insiste en que no se entiende que a cinco años de la finalización del contrato se tome en consideración esta segregación a favor de una empresa creada ad hoc hace unos meses para esto con un capital social de 3.000 euros, y que el gobierno del BNG no informara a nadie hasta que los trabajadores empezaron a quejarse de actuaciones de la actual concesionaria: «No queremos pensar lo que pasará con una empresa sin prácticamente ninguna garantía ni capacidad financiera conocida».

Tampoco se entiende, como indica, que el gobierno del BNG lleve meses sin querer recibir a los trabajadores y no le haga ni caso a la CIG que es el sindicato que los representa y que se queja de la concesionaria desde hace meses, como con la pretensión de reducir la jornada a mediodía, lo cual supondría reducir tiempo y por lo tanto ingresos de los trabajadores, además de deteriorar un servicio público: «Es triste que la CIG se queje del oscurantismo de un gobierno del BNG».

El PP quiere que el gobierno explique si la nueva empresa va a solucionar los problemas de mantenimiento que la actual pasa de realizar, «porque cobrar sigue cobrando las cuotas, pero pasa bastante de las obligaciones de mantenimiento». Se quejan de que la empresa alegue que no le constan quejas de los trabajadores y sobre el mantenimiento, que no hay tal falta.

