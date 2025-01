El doble arcoíris sobre el puente de Rande, en la ría de Vigo.

Este fenómeno meteorológico que contemplamos ayer en la ría de Vigo llamó la atención de muchos vecinos de un lado y otro de la ría. Son fenómenos que unen, más que separan. Aunque para muchos, el puente de Rande es un punto y aparte, en vez de un punto y seguido.

Esa maldita página web del Concello de Cangas

Es obligatorio y urgente cambiar la página web del Concello de Cangas. No solo es que sea muy complicado ya de por sí encontrar las cosas que se buscan, sino que no está actualizada. En la misma figura como concejala de Deportes, la socialista Sagrario Martínez, cuando desde hace cuatro meses quien ejerce el cargo es Eugenio González, del PSOE, también. Y, claro, esto lleva a un montón de equívocos en invitaciones que se envía desde otros concellos, instituciones deportivas y colectivos. Por cierto, que hace ya tiempo que el propio gobierno local coincide en la dificultad de moverse por la página web del Concello de Cangas. Y tampoco nos enteramos de las actas de las juntas de gobierno, que no se suben con la agilidad que se debiera y son difíciles de localizar. Con lo bueno que era antes, que se exponían en el tablón de anuncios.

La Praza das Irmandades da Fala en Cangas

Se acuerdan ustedes de la Praza das Irmandades da Fala, en Pedra Alta, en Cangas?. Pues está ahí, pero parece como discriminada, vive al margen de Cangas.

Suscríbete para seguir leyendo