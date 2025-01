El Concello llama a los vecinos a participar en el 75 aniversario de la muerte de Castelao

El Concello de Cangas emite un bando para adherirse hoy al 75 aniversario de la muerte de Daniel Rodríguez Castelao. Desde el gobierno local, que tiene mayoría nacionalista, se hace un llamamiento a todas las entidades y a los vecinos del concello para que a lo largo de 2025 participen en la programación alrededor de Castelao, contribuyendo, de esa manea a popularizar su obra, dar a conocer su pensamiento y hacer realidad sus ideales, que se resumen en dos palabras, según reza en bando: Galiza e República, «e facer realidade o se anceio dunha Galiza xusta, solidaria e dona dos seus destinos».

En el bando se recuerda que hoy, 7 de enero, se cumplen los 75 años de la muerte de Castelao en el exilio bonaerense. El Concello de Cangas quiere honrar la memoria y su compromiso absoluto con Galicia, así como reivindicar el inmenso legado artístico y político que dejó.

«Podemos afirmar que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo, 30 de enero de 1886-Bos Aires, 7 de xanerio de 1950) e a principal figura política e cultural da historia contemporánea da Galiza, unha condición que deriva dunha traxectoria vital guiada pola integridade ética, a loita contra todo tipo de discriminación e desigualdades d defensa do dereitos nacionalista da Galiza e a militancia no internacionalismo solidario. Todo o pensamento e a obra de Castelao emana do seu compromiso político e social. Desde que en 1916 se vincula ás Irmandades da Fala, a súa traxectoria vital é, como el mesmo dixo, unha liña recta como a franxa azul da nosa bandeira. Entregouse en corpo e alma, coa arte, coa pluma e coa palabra, á denuncia das inxustizas á defensa das clases populares, a tecer alianzas con outros pobos e a construir instrumentos políticos para o autogoberno do pobo galego. En 1918 participa na Asamblea Nacionalista de Lugo e en 1920 na creación da revista Nós que daría nome a una das xeracións máis brillantes e fructíferas da historia de Galiza. O Álbum Nós, a serie de debuxos Cousas da vida o o libro Cousas, con testemuño da súa vizosa creación artística e cultural a logo dos anos 20. Neste tempo convértese nunha figura intelectual de primeiro nivel, recoñecida e admirada en toda Galiza».

En Cangas, Daniel Rodríguez Castelao cuenta con una avenida dedicada y también en Pedra Alta se dedicó una plaza a «Irmandades da Fala». Al contrario que en otros muchos sitios de Galicia, no hay ningún colegio con el nombre de Castelao, ni ninguna estatua levantada en su honor, a pesar de ser un municipio muy ligado al nacionalismo.