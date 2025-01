En O Hío se critica la inversión en la Casa del Mar de Aldán

Ensombrecida por la llegada de los Reyes Magos de Oriente a Cangas, la manifestación quincenal para reabrir el consultorio de O Hío y reivindicar la construcción del centro de salud Aldán-O Hío se mantuvo en un segundo plano de la actualidad y se aireó menos desde la propia organización. El nuevo centro contaría con un médico más y se alcanzarían las 5.000 cartillas, porque mucha gente está obligada a trasladarse a Cangas volvería a O Viso. Desde O Hío se critica el arreglo de la Casa del Mar de Aldán, porque no es una solución, sino un parche.

La portavoz de A Voz da Sanidade de Cangas, Carmen Nores, anunció durante la concentración que tuvo lugar dentro del edificio de la Unión, donde se ubicaba el propio consultorio, una manifestación de SOS Sanidade Pública para el 16 de enero, en Vigo. Carmen Nores recordó que el mencionado colectivo ya había denunciado públicamente el desfase de la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro e incidió en que el informe del Consello de Contas les dio la razón.

«Para maior contradicción e insulto á cidadanía, este ano Povisa recibe 100 millóns de euros da Xunta de Galicia e a dotación do Cunqueiro e o Meixoeiro no llega a los 82 millones entre os dous, feito esaxeradamente desproporcionado tendo en conta o número de usuarios de cada hospital. Todo isto ampliarse nunha carta na Casa o Mar de Aldán o mércoles, 8, as 18.00 horas».

Carmen Nores recordó, también, que el conselleiro de Sanidade se había comprometido a hablar exclusivamente de la sanidad de Cangas, una iniciativa que partió del propio conselleiro y que abría una puerta a la esperanza. Considera que este acercamiento es vital para que compruebe de primera mano el perjuicio que sufren los vecinos de O Hío a la hora de trasladarse a una consulta médica a Aldán por no tener un servicio público de transporte, y más teniendo en cuenta el envejecimiento de la población. Critica Carmen Nores que la parroquia de O Hío tiene una situación geográfica diferente.

