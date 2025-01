La lluvia fue incapaz de frenar la cabalgata de Reyes de Cangas

Los Reyes Magos de Oriente llegaron a Cangas con un día de adelanto, con el fin de evitar la lluvia, pero no lo consiguieron. Su magia está ligada a los regalos, a los fastuos y a la infancia, no a los cambios metereológicos, donde no pueden hacer nada. La estargate de Cangas siempre tiene salida en Alexandre Cribeiro. De ahí partieron sus majestades prestos para aguantar el chaparrón, porque las carrozas en las que viajaban no estaban preparadas para cobijar. Su magia, sin embargo, sí sirvió para que los niños y niñas que los acompañaban no sintieran la lluvia que era tenaz, aunque no diluviana. Era felices en esos transportes que vienen de lugares calurosos, donde dicen que tenía su mando la Reina de Saba. No vayan a pensar que la lluvia retrajo la participación de los cangueses.

A las 17.30 horas, treinta minutos antes de la hora prevista de salida, había llamadas al Concello preguntando si se suspendía la cabalgata por la lluvia. Era por miedo, ya que los niños estaban impacientes por salir a la calle y sería un desastre sacarles la ilusión de ver a los Reyes Magos.

Las mejores imágenes de la cabalgata de Reyes en Cangas /

Los padres y los niños son los verdaderos héroes de esta noche. No hay inclemencia que no resistan y gritos de alarma que los haga fracasar en su intento de recoger caramelos y ver a los Reyes Magos, ya en sus carrozas o en sus tronos en el Concello de Cangas, donde tenían su destino final. Las carrozas de sus majestades venían precedidas por las muy elaboradas de los colegios de Nazaret, Castrillón y Eduardo Pondal, en las que la música era la protagonista, la que atemperaba los efectos de la lluvia, cruel para con la noche.

Los padres y alumnos del colegio Nazaret iban vestidos de estrellas y representaban el universo. Castrillón ofrecía una panorámica de los oficios tradicionales, con el aliciente de que arrojaba nieve artificial por la calle a grandes y a chicos. A ritmo de Estopa entraba en la recta final del viaje la cabalgata del ANPA de Eduardo Pondal, en la que se representaba al invierno (eran los que mejor abrigados iban, dada la noche).

Una performance a cargo de la compañía Pablo Méndez, en la que escena principal era la reina de las nieves Frozen, iba dentro de una gigantesca bola de "crista". Después ya entraron las carrozas de los Reyes Magos, casi al galope. El Rey Melchor iba delante tirado por un gigantesco cisne, le seguía Gaspar que utilizaba una embarcación fenicia para darse a conocer a los cangueses. Finalizaba la cabalgata la carroza de Baltasar.

De todas ellas salía la música que animaba la noche, los miles de caramelos que se repartieron, las infinitas ilusiones que se repartieron. Ya en el trono , fueron recibidos por las autoridades, entre las que figuraba la edil de Cultura, Aurora Prieto y la alcaldesa en funciones, Sagrario Martínez y el edil Eugenio González. Pero nada sería posible sin Protección Civll Siempre ahí.

Por la mañana y con castañetas, palos, arcos y cintas, la Asociación Lembranzas da Ría volvió a animar la Praza da Constitución y las calles Eugenio Sequeiros y Méndez Núñez de Cangas con las Danzas de Reis. Bailaron ranchos recuperados en Mondariz y Ponteareas como las danzas de Arcos de RioFrio, Paus de RioFrio, Paus de Cortellas, Arcos de Guláns, danza de Castañolas de Gulàns y de Fitas, en una tradición iniciada en 2011.

Entrega de la llave mágica en Domaio: "Non deixedes de crer en nós"

Los Reyes Magos también llegaron ayer a Domaio en la habitual recepción que siempre realiza la Asociación de país e nais de alumnos del colegio CEIP plurilíngüe de la parroquia en la jornada previa a las cabalgatas. En el pabellón recibieron de manos de la Anpa la llave mágica para entregar los regalos a los niños en la noche del domingo al lunes. Pasaron por una gran alfombra roja y se sentaron en los tronos preparados por las familias desde donde leyeron un discurso en el que pidieron no dejar de creer en ellos. Melchor, Gaspar y Baltasar les dijeron que después de haber recorrido miles de kilómetros desde Oriente, llegaban al colegio de Domaio para comenzar su recorrido real. Los Reyes se dirigieron en gallego a los pequeños: «Estamos algo cansos, pero tamén estamos moi felices de estar nesta parroq1uia tan importante para nós».

Los Reyes reciben la llave mágica por parte del Anpa de Domaio en el pabellón. / Fdv

Moaña celebra hoy su cabalgata, pero estática, a partir de las 18:00 horas en el pabellón de A Xunqueira-Reibón para escapar de la lluvia. En el pabellón estarán los Reyes en sus tres carrozas, habrá danza, batucada y chocolatada solidaria a favor de la Protectora de Animales.