El gobierno actuará en el talud de Massó si los técnicos indican que hay peligro

Si los técnicos municipales del Concello de Cangas consideran que existe peligro de que se vuelvan a producir nuevos desprendimientos en el talud de Massó, el gobierno local actuara de inmediato. Procederá a tomar, por su cuentas, las medidas preventivas que estimen los técnicos para sujetar el talud con el fin de evitar víctimas. No hay que olvidar que hay un grupo de casas a escasos metros del este talud que nació de una cantera de la que se sacó en su día piedra para Massó.

De hecho, algunas piedras quedaron a escasos metros de las citadas viviendas que en su día pertenecieron a Massó y que fueron adquiridas por trabajadores más tarde en pública subasta. Se trata de piedras que pesan toneladas, capaces de derrumbar una casa. Si el informe no atisba un peligro inmediato, el gobierno esperará a que la justicia se pronuncie sobre qué parte está obligada a afrontar las obras necesarias para impedir que se vuelvan a producir desprendimientos.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, manifestó que lo que sí haría el gobierno era obligar a los propietarios a derribar el muro que se levantó en la planta alta del talud, que estaba totalmente decidido y que la caseta que también se había levantado a continuación del muro podría correr la misma suerte.

Los vecinos del edificio San Blas VIII piden al gobierno local que actúe ya, consideran que no solo hay un peligro inminente, sino que la propiedad de la parte alta del talud mantiene una postura de indiferencia total ante lo que está pasando, que e es muy grave, porque pudo haber una catástrofe. Si vuelven las intensas lluvias que originaron el derribo de piedras en el mes de noviembre, hay riesgo de que se produzcan nuevos desprendimientos. Y entre los vecinos existe temor debido al pronóstico del tiempo que dan para estos días, de mucha lluvia.

Hay que recordar que los vecinos de las denominadas casas de Massó presentaron documentación en el Concello a través de la cual acreditan que sus propiedades no llegan ni tan siquiera al talud, por lo tanto no pueden actuar en algún que no les pertenece, como les aconsejaron sus abogados la primera vez que cayeron piedras sobre el patio trasero.

