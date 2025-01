Dueños de caballos «toman» el antiguo vertedero de A Fraga como establo

La Policía Local de Moaña volvió a encontrarse ayer con el problema de los caballos de monte junto a la PO-313, aunque en esta ocasión los equinos —entre 10 y 12— no invadían el vial que enlaza con Marín, sino que estaban dentro del recinto vallado del antiguo vertedero de A Fraga, que linda con la carretera.

Un particular fue quien alertó de la presencia de los caballos y desde la Policía se trasladó la situación a la Alcaldía que confirmó que no había ningún tipo de convenio para hacer uso de este recinto, de titularidad municipal, por lo que se ordenó la retirada de los animales por usurpación de una propiedad municipal para uso como establo sin autorización.

Desde la Policía Local se advirtió a asociaciones de caballos y comunidades de montes y entre ellos se pusieron de acuerdo para dar con los propietarios de los caballos —en principio seis—, ya que la patrulla policial no pudo comprobar si tenían o no chip ya que buena parte de los caballos no se dejaban coger.

La idea era que los mismos propietarios procedieran a la retirada de los caballos.

Un agente de la Policía coge uno de los caballos dentro del recinto del antiguo vertedero. / Fdv

El recinto del antiguo vertedero permanece vallado desde su sellado hace ya dos décadas, pero la puerta de entrada carecía de candado y estaba abierta porque no había nada que llevarse. Sin embargo, la patrulla comprobó ayer que en la puerta sí habían colocado una cadena con un candado, que se supone lo hicieron los propietarios para tener a los animales encerrados como si se tratara de un recinto privado, ya que además disponen de agua y comida. Los agentes policiales desplazados tuvieron que romper el candado para poder acceder al interior del recinto municipal.

Los propietarios serán denunciados administrativamente.

Desde la Policía Local recuerdan también a los propietarios de estos caballos de monte que todos aquellos que estén sueltos por la carretera, serán denunciados.