“El banco público de alquiler es cuestión de voluntad política”

Acompañado por el concejal y secretario local del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, y la responsable de las Xuventudes Socialistas en este municipio, Rihanna Currás, el secretario xeral de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG), Xurxo Doval, llegó ayer al municipio para recorrer el mercadillo y plaza de abastos con el objetivo de tratar el problema de la falta de vivienda en alquiler a precios asequibles e informar sobre la iniciativa de su partido para crear un Banco Galego de Vivenda que pueda poner en el mercado 5.000 inmuebles con un precio en alquiler por debajo del de mercado. Doval (Ourense, 2000) es secretario de Xuventudes desde 2022, es graduado en Economía por la Universidad de Santiago y actualmente es estudiante predoctoral en Economía en esta universidad. El recorrido comenzó en el Concello en donde Rihanna Currás aseguró que en materia de vivienda, Moaña está «abandonada por la Xunta y el Concello solo especula con proyectos sin financiación». Defendió la propuesta de su partido como solución «real y factible» al problema y pidió«Menos palabras e máis feitos».

¿Cómo contempla el partido la creación de este banco de vivienda en alquiler?

Es una iniciativa que llevamos peleando desde hace años, de hecho la metimos en el programa electoral de autonómicas. No tiene más complicación burocrática que la voluntad política. Ya existe en País Vasco, el programa AlokaBide, pero no hace falta irse muy lejos, en Porriño el PP planteó algo similar en septiembre. Abel Caballero acaba de anunciarla a nivel local en Vigo, con el fin de movilizar viviendas vacías en la ciudad y a cuenta del concello. La pregunta es por qué los concellos, asfixiados por asumir gastos de la Xunta, tienen que hacer esto (política de vivienda) cuando el PP deja sin gastar 9 de cada 10 euros en políticas de acceso a vivienda. ¿Por qué nuestro dinero, el de todos los gallegos no se puede usar para que accedamos a vivienda? Por eso hablamos de voluntad, y por eso el PSdeG y XSG demostramos nuestra voluntad con esta iniciativa.

¿Por qué un propietario iba a dar su vivienda en alquiler, qué beneficios le reportaría?

Tiene la garantía jurídica de que su vivienda se le devolverá en buen estado o mejor. Además de que sí o sí, pase lo que pase, cada inicio de mes tendrá el pago del alquiler por parte de la Xunta. Al final, también se ponen recursos públicos para garantizar los certificados de eficiencia energética, primas de seguro y de rehabilitación (de ser necesario), algo que hace aún más atractiva la iniciativa.

¿Las políticas de vivienda de los partidos son creíbles para los ciudadanos que ven como el precio de la vivienda sube y sube?

La mujer del César no sólo debe serlo, sino por lo menos aparentarlo. El problema es que en 40 años hemos errado en la estrategia política de la vivienda pública. Los grandes partidos tenemos que empezar pidiendo perdón por haber salido sólo a impulsar grandes políticas cuando el mercado tambaleaba. Eso fue la base de la poca confianza. A continuación, entiendo que la gente le cueste creer en las soluciones porque el problema actual sólo se soluciona a largo plazo, y para el ya, que es donde vivimos el conflicto y donde hay que dar la batalla, las herramientas son muchas y con demasiados «peros» como consecuencia de la polaridad que hay. Tiene que haber un punto de encuentro entre administraciones y partidos. El futuro de la democracia se juega en esta crisis de la vivienda.

Un momento del recorrido por Moaña. / Fdv

¿Por qué Moaña en O Morrazo para presentar esta iniciativa?

Es donde tenemos una buena agrupación de XSG. Prueba de ello es cómo su secretaria local , Rihanna Currás, se mueve y la buena integración y relación que tiene el partido. Ya hemos recorrido varios puntos de Galicia y detectamos los mismo problemas. Subida del alquiler (en Moaña un 40% en el último año) y falta de oferta (esta villa está afectada por una gran presencia de viviendas de uso turístico).

¿Qué balance realiza de sus años como secretario de XSG?

Intensos, pero satisfactorios. Es una responsabilidad, muchas veces poco agradecida, pero yo estoy contento. Mis amigos, familia y compañeros se sorprenden cuando les digo que yo no cobro por estar ahí (a diferencia de mis homólogos NN XX o Galiza Nova), estoy por vocación ideológica y militante. En 3 años he recorrido más de 50 mil km entre campañas electorales, informativas, encuentros, reivindicaciones etc. Hemos impulsado una ILP de autobuses, dimos un gran impulso a la campaña del 18F (Besteiro nos lo agradeció en el mitin de cierre, ¡¿cuanta gente puede decir eso!?), ahora el Banco de Vivienda y mucho más trabajo en el Parlamento, en materia de derechos y visibilidad del LGBIQ+ o en derecho laboral joven (pidiendo practicas remuneradas, mejora de las Feuga, o incentivos fiscales para subir la plantilla joven en las empresas). Y todo coincidiendo con etapas vitales de mi vida, pero que con buena organización supe sacar adelante, pues por ejemplo la carrera con 3 premios extraordinarios académicos por ser la nota más alta.

¿Hasta cuándo se está en Xuventudes en el partido, hay una edad límite?

Se está hasta los 31 años (hay gente que quiere subirlo hasta los 35 y con pensarlo yo ya me tiro de los pelos)! Se puede empezar hasta los 14 ( como hice yo, que llevo ya 10 años en la organización) y si te gusta lo que ves acabas con la doble militancia (XSG y PSdeG).

¿Qué planes tiene en su futuro político?

Con 25 años no piensas a largo plazo, te preocupas más en vivir el medio y corto plazo. Tengo unas prioridades profesionales, y en lo que pueda, mientras sea compatible, ayudaré, primero, en lo que XSG considere, y después donde el PSdeG lo necesite. Estoy, como dije antes, contento con el momento que vivo.

