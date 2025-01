Los Reyes Magos adelantan un día su llegada y hoy recorren Cangas y Bueu

Gaspar, Melchor y Baltasar llegarán a Cangas y a Bueu con un día de adelanto y hoy, en lugar del domingo, recorrerán sus calles montados en sus reales carrozas con sus respectivas comitivas, para que la lluvia, anunciada para mañana, no eche al traste la ilusión de los más pequeños que esperan durante un año por este día tan soñado en el que sus Majestades de Oriente llegan a las villas en cabalgatas con los regalos que aparecerán en la mañana del lunes, día 6, en los salones de sus casas. Moaña mantiene la cabalgata para el domingo, pero no recorrerá las calles sino que será estática en el pabellón de A Xunqueira-Reibón.

Los Concellos de Cangas y de Bueu sí que decidieron, como otros en Galicia, adelantar sus cabalgatas ante esa previsión de muy malas condiciones meteorológicas, con lluvia intensa y viento. En el caso de Cangas se respeta el mismo horario que estaba previsto, con inicio a las 18:00 horas, y el recorrido por el frente marítimo, con salida desde el cruce de Alexandre Cribeiro por la avenida de Bueu, Beiramar y Avenida Castelao hasta el Concello en donde será la recepción de sus Majestades a los niños. Habrá dos puntos reservados para personas con movilidad reducida en la avenida de Bueu, frente a la parada de taxis y en la zona de carga y descarga cerca de la parada de buses. La decisión de adelantar la cabalgata la adoptó el gobierno local, con la concejala Sagrario Martínez en calidad de alcaldesa en funciones, en una reunión con las ediles de Cultura, Aurora Prieto; y de Seguridade, Pilar Nogueira, junto a las Anpas de los centros educativos Eduardo Pondal, Castrillón y Nazaret, Asociación Cangas Vella, Protección Civil, Policía Local y personal de Xuventude. En la cabalgata participan los alumnos de estos tres colegios y está garantizada la misma empresa de animación contratada para el domingo. Las carrozas incluyen motivos navideños.

El tráfico estará cortado desde las 17:45 a las 20:30 entre la rotonda dos Mexillóns y el cruce de Méndez Núñez con la avenida de Marín, aunque el tramo entre las rotondas dos Mexilóns y Ondiña se reabrirá una vez que pase la cabalgata para dejar acceso al supermercado. También se permitirá salir los autobuses de las 18:00 y 18:05 horas.

Ayer, una Paje Real ya llegó al Concello para recibir a los niños y recoger las cartas con las peticiones de regalos. Sentada en un trono, decenas de familias se acercaron hasta el vestíbulo del Concello.

Por lo que respecta a la cabalgata de hoy en Bueu, el Concello ha modificando ligeramente su recorrido al inicialmente previsto. La decisión se adoptó ayer por la mañana tras hablar con Meteogalicia y supone que el desfile de Sus Majestades se inicie a las 18 horas desde el antiguo astillero de Purro para, a continuación, pasar por Montero Ríos, Eduardo Vincenti, girar en Pazos Fontela y enfilar Johán Carballeira para finalizar en la carpa de As Lagoas, en donde se prohíbe el estacionamiento en la zona.

Tronos para los Reyes Magos preparados ayer en el pabellón de Domaio. / Fdv

El cambio permitirá que la comitiva y el público estén resguardados de las inclemencias meteorológicas en el fin de fiesta, en el que se mantendrá el lanzamiento de fuegos artificiales de colores y se repartirán 670 kilos de caramelos. La cabalgata contará, como ya es habitual, con una temática marinera, en la que los tres Reyes Magos irán en embarcaciones tradicionales. El concello también mantiene la recepción a Sus Majestades, que será el domingo a partir de las 11 horas. Pero el mal tiempo impedirá su llegada por mar, como sucedía en los años anteriores. Bueu también ha suspendido los torneos 3x3 por el mal tiempo y la cabalgata.

Trabajando ayer en la colocación de la alfombra roja para recibir a los Reyes en Domaio. / Fdv

Melchor, Gaspar y Baltasar estarán esta tarde en Domaio

La parroquia de Domaio no será este año, debido al adelanto un día de las cabalgatas en Cangas y en Bueu, el primer lugar de la comarca de O Morrazo en recibir a los Reyes Magos, como habitualmente era con una fiesta en la tarde anterior al día de las cabalgatas. La recepción en Domaio, que organiza el Anpa O Picoto del colegio CEIP Domaio, se celebra esta tarde, desde las 17:00 horas en el pabellón, en donde ayer los integrantes de la asociación de padres de alumnos, que preside Salvador Meira, apuraban la instalación de los tronos reales y de la gran alfombra roja por donde desfilarán Melchor, Gaspar y Baltasar.La fiesta contará con hinchables, pinta caras y chocolatada con roscón a precios populares y gratis para los socios de la Anpa. Está previsto que sus majestades de Oriente hagan su entrada en el pabellón sobre las 19:00 horas.

Por otra parte, la cabalgata del Concello de Moaña se mantiene para mañana domingo, pero será estática, no habrá recorrido por las calles debido a la predicción de lluvia, y consistirá en una recepción de los Reyes Magos que estarán en sus tres carrozas, en el pabellón de A Xunqueira-Reibón, a partir de las 18:00 horas. Las carrozas incluyen motivos de la Patrulla Canina y de Hello Kitty y estarán acompañando los niños y profesoras de la Asociación de baile Sabor. Habrá tres hinchables, actuación de esta asociación de baile y también batucada de Lenha Verde, de Vigo.La Protectora de Animales do Morrazo instalará un puesto solidario de chocolate caliente, que se venderá a 2 euros el vaso, para recaudar fondos para el refugio de perros de Broullón, en donde se servirá también roscón, filloas y bizcocho.

Cangas recuerda el decálogo de juguetes no sexistas

El Concello de Cangas rescata por estas fechas el decálogo de juguetes no sexistas para que niños y niñas tengan la libertad para decidir a qué quieren jugar sin estar marcado por género: “No hay juguetes de niñas y juguetes de niños. No hay colores de niñas y de niños. Apostamos por juegos y juguetes que nos proporcionen valores de igualdad. Los juguetes también enseñan. Cada juguete puede desarrollar destrezas y habilidades diferentes y permitir tanto el juego tranquilo como el que requiere actividad física. Los juguetes cooperativos enseñan a compartir espacios. Evitemos juegos violento o que provocan actitudes violentas. Promover juegos que acaben con los estereotipos de género. Jugar enseña a convivir y a favorecer la curiosidad, la imaginación y la solidaridad. Procuremos libros, juegos donde haya personajes tanto femeninas como masculinos en los que los hombres y mujeres estén presentes por igual”, resumen en plenas fiestas navideñas, cuando se multiplican los regalos.