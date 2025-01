Las fiestas con DJ durante la 'Tardebuena' descolocan al Concello de Cangas

Las fiestas de Nochebuena con DJ estuvieron de moda estas navidades en Cangas, pero con ellas también llegaron las quejas vecinales y también las denuncias y las distintas interpretaciones a nivel municipal.

Habla de ello Natalia Trujillo, la propietaria del Bar Trujillo, ubicado en la rúa Cega-Alcalde Pepe Chapela, ubicada en el Casco Vello. Como otros locales de hostelería repartidos por toda la villa, ella también tenía contratado un DJ para que animara la «Tardebuena» del pasado año. Pero un vecino denunció a su local y allí se presentó la Policía Local, con el jefe Anxo Gallego al mando.

Se le prohibió continuar con el espectáculo y fue denunciada, según relata Natalia Trujillo, ante la Subdelegación del Gobierno, no solo por el espectáculo, sino también porque hubo abucheos a la llegada de la Policía Local y también algún que otro insulto.

Ella dice que no los pudo impedir, que después colocó carteles en su local pidiendo que no se insultara ni abucheara a la Policía Local.

Rúa Cega, donde se encuentra el Bar Trujillo. | Santos Álvarez

Pero lo que ella no entiende en absoluto es la doble vara de medir que el gobierno local mantuvo en estas navidades con este tipo de espectáculos. Natalia Trujillo afirma que ella hizo lo que desde la Concejalía de Cultura se le recomendó, que fue solicitar con un mes de antelación la autorización para el espectáculo del DJ en la terraza de su local. Afirma que presentó la solicitud el día 19 de noviembre y que el Concello de Cangas, a día de hoy, no le contestó, lo que se puede entender en este caso como silencio positivo.

Manifiesta que la mayoría de los locales estaban en esa misma situación y no se actuó contra ellos, que se les dejó mantener el espectáculo que habían contratado, que no puede ser que porque alguien la denuncie todas sus previsiones se tuerzan. A otros sí les contestaron, incluso en aquellos donde era necesario realizar un corte de tráfico en la calle, donde hubo casos que los dueños tuvieron que presentar una póliza de responsabilidad civil.

«No sé con qué criterio se me cierra el espectáculo y se mantiene abierto el de otros. Es que se me puso como si esto fuera el Bronx, cuando aquí siempre cumplimos el horario, incluso cerramos antes para evitar problemas». Además, en el caso del Bar Trujillo no hacía falta cerrar la rúa Cega al tráfico porque por ahí no hay circulación de vehículos continuada. Nuria también recuerda que le hicieron un verano muy difícil. Afirma que, a excepción del 24 de diciembre, nadie la multó nunca, por lo que entiende que estaba cumpliendo con la normativa municipal.

Propuesta para elaborar una ordenanza

Ante las muchas solicitudes que llegaron al Concello de Cangas para pedir permiso para este tipo de fiestas con DJ en las terrazas o plazas de la localidad, el gobierno local está pensando en elaborar una ordenanza municipal, donde se fijen claramente todos las normas que deben cumplir los locales que quieran ofrecer a sus clientes este tipo de espectáculos en determinadas fechas. La ordenanza daría más transparencia y ofrecería más garantías a los propietarios de los establecimientos, ya que sabría perfectamente a qué atenerse y no quedaban tan expuestos a denuncias de algún vecino.

Son modas y nuevas situaciones a los que los Concellos se tienen que aclimatar. Este fenómeno de música en las terrazas y en las plazas es reciente y su cobertura legal a nivel municipal es prácticamente nula. Los concellos tienen en la capacidad de elaborar ordenanzas su salvavidas a una cuestión que este año se disparó.

