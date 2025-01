El Concello admite que el vial lleno de baches en Aldán es suyo y que acturá

Después de examinar los planos, el propio gobierno local reconocía ayer que la carretera llena de baches en Aldán de la que hablaban los vecinos y por la que exigían la presencia del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, no es de provincial, sino que pertenece al Concello. Fue el propio concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, quien se preocupó de averiguar qué organismo estaba detrás de esta carretera en la que los vecinos habían marcado la profundidad y ancho de los baches. Se denomina Camiño da Costa y es la que da acceso al geriátrico de Aldán. Afirma que, tal vez, la confusión vecinal se deba a que en su día esta vía y otra más que van a dar a la residencia fueron asfaltadas por la Diputación de Pontevedra, en una actuación que aún le causa trastornos al Concello de Cangas, ya que un vecino denunció que esta actuación había entrado en su finca. Una vez conocida la competencia sobre la vía en mal estado e identificada como Camiño da Costa, la concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, manifestó que tan pronto se pueda se procederá a su asfaltado, que en este caso no hay problema de presupuesto, porque dispone de partida suficiente para estos trabajos. Así que no parece que sea una cuestión dífcil de solucionar. Los vecinos saben ya que a quién deben de dirigirse es al Concello de Cangas y, en todo caso, a su alcaldesa, Araceli Gestido, no al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López. No será necesario, pues, su presencia en la zona para conocer in situ el estado de esta vía de propiedad municipal. Por cierto, cuando la socialista Iria Malvido era concejala de Obras y Servicios, al principio de su mandato, parcheó el mencionado camino. Por lo que se ve no duró mucho el trabajo allí realizado.

Hay que mencionar que la situación fue denunciada hace tiempo por el Consello de Familias de Residencia, reconociendo que no se habían alcanzado resultados positivos y que la misma se vio agravada últimamente por el tránsito de maquinaria pesada debido a la extracción de madera en la zona.

A lo que no hay contestación, de momento, es la petición del Concello de Cangas a la Diputación para que entregue un escrito donde confirme que va a pavimentar la carretera de Espíritu Santo.

Suscríbete para seguir leyendo