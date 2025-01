La inspección ocular descarta daños en la estructura del edificio incendiado en Bueu

La estructura no está visiblemente dañada y no parece que haya riesgo de derrumbe. Esas son las dos principales conclusiones de la inspección ocular que ayer realizó la aparejadora municipal, Silvia Gómez, con el alcalde de Bueu, Félix Juncal, al edificio de Can do Penedo que sufrió un espectacular incendio en el día de Año Nuevo, con un balance de tres personas intoxicadas por inhalación de humo –todas ellas dadas de alta horas más tarde– e importantes daños materiales. La visita –en la que estuvieron acompañados por Manuel Juncal, hijo de la propietaria del inmueble– sirvió para realizar una primera valoración, a la espera de un acometer catas y testigos para contar con un informe más exhaustivo.

Apelando a la prudencia a la que que obliga el hecho de realizar únicamente una primera aproximación visual, la técnica municipal explicó que «parece que no hay riesgo de derrumbe. Se ha enfriado el lugar y no se ven daños en los elementos estructurales, pero sí que hay que realizar una pequeña intervención para asegurar otros elementos, como forjados o alguna pequeña ampliación interior». La comitiva visitó tanto la parte del sótano, donde se originó el fuego y, por tanto, la más castigada por el mismo, así como las diferentes plantas del edificio, afectadas por el humo y el hollín pero no directamente por las llamas. De hecho, el regidor, la aparejadora y Manuel Juncal accedieron al edificio portando todos ellos máscaras para evitar la inhalación del humo acumulado.

Bomberos trabajando ayer en tareas de refresco. / Santos Álvarez

Aún siendo los daños considerables, lo cierto es que la espectacularidad del incendio hacía presagiar que las cosas estuvieran peor. El sótano tendrá que ser rehecho por completo, con la pared frontal (la que da hacia el mar) «machacada, con huecos y la carpintería reventada», pero el edificio parece haber aguantado de forma notable el embate de las llamas. La clave, apuntan los técnicos, puede haber residido en contar con una estructura «sobredimensionada para lo que es el inmueble en sí», o lo que es lo mismo, en el momento de su construcción –en el año 1968– se optó por una solución estructural superior a lo que realmente parecía necesaria para levantar este edificio de bajo y cuatro plantas. En ellas se sitúan nueve apartamentos turisticos bajo la denominación comercial de «Apartamentos O Penedo».

Vista del edificio desde Banda do Río. / Santos Álvarez

Los bomberos tuvieron que acudir ayer hasta en dos ocasiones para refrescar el inmueble. La primera de ellas fue en torno a las seis de la madrugada, alertados por un vecino que vio llamas en el sótano. Posteriormente lo hicieron en torno a las 13.20 horas, por otro aviso de humareda, en el momento en el que se encontraban en el lugar Félix Juncal y el hijo de la propietaria del edificio. En ambas ocasiones procedieron a refrescar la zona, en lo que supone una actuación habitual en un incendio de estas características, que entran ya en los protocolos de actuación de los bomberos.

Por otra parte, la propietaria del inmueble, Julia Gil Vidal, y toda su familia han querido mostrar su agradecimiento a todas las personas de Bueu que están ofreciendo su ayuda y mostrando su apoyo en unos momentos tan difíciles.

