El Belén visitable de Menduiña.

Llegó tarde la noticia de que había un Belén en esta localidad de Aldán, en Cangas, que se podía visitar. Está en la calle das Bouzas, número 14 y tiene, incluso, una réplica de la capilla de San Amaro. Así que los amantes de los nacimientos tienen en Menduiña una posibilidad de ver algo diferente.

El año 2025, un número redondo

Ya estamos en el 2025, un año que según los matemáticos es un número redondo y que no volverá a suceder hasta el 2.116, creo recordar, que no me he parado yo a confirmar esta excelencia que no veran ya nuestros ojos. Así que aprovechen todos el 2025, que todos coinciden en que será un buen año en líneas generales. Aunque no empezó bien, la verdad, ya nos suben el café de la mañana y el de la tarde. Vamos, que estamos en Cangas y esto parece que es Nueva York, exactamente. Al único que no le concierte el 2025, porque ya lo debió de pasar, es al concejal del PP José Luis Gestido, que felicitó a todos el año 2026 a través de sus redes. Está ansioso porque lleguen las elecciones municipales.

Araceli, de vacaciones; Sagrario,de alcaldesa

Que les iba a decir, que mentira no era... Ah! sí. Que la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) se cogió unos días de vacaciones en familia. A tal fin, dejó en su lugar a la primera teniente de alcaldesa, la socialista Sagrario Martínez, que ayer ocupaba ya el despacho de la Alcaldía. Aunque bajó a su despacho, en la planta baja, muy a menudo.

