La lluvia obliga a trasladar la cabalgata de Moaña al pabellón de A Xunqueira

La predicción de lluvia para este domingo ha obligado al Concello de Moaña a trasladar la cabalgata de Reyes Magos que en lugar de recorrer las principales calles del centro, como estaba previsto, será estática en el pabellón de A Xunqueira, tal y como señala la concejala de Promoción Económica y Turismo, Coral Ríos.

No podrán salir los cabaleiros de Adoc, pero el pabellón se está acondicionando para acoger las tres carrozas contratadas por el Concello, animadas dos de ellas con motivos de la Patrulla Canina y la tercera de Hello Kitty.

Acompañando a sus majestades de Oriente Melchor, Gaspar y Baltasar habrá una comitiva de niños de la Asociacion de baile Sabor, junto a sus profesores actuando de pajes, que se encargarán de repartir los caramelos. En el pabellón habrá actuaciones de baile de esta asociación y de batucada de Lenha Verde, de Vigo. Igualmente, los niños podrán disfrutar de tres hinchables.

La Protectora de Animales do Morrazo instalará un puesto solidario de chocolate, a 2 euros el vaso, para recaudar fondos para el refugio, en donde se servirá también roscón, filloas y bizcocho, tal y como confirma la concejala que siente no poder realizar la cabalgata como estaba prevista y siempre se realizaba con un recorrido al aire libre hasta la Praza do Concello, en donde estaban los hinchables, pero la predicción es de mucha lluvia para el domingo.