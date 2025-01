Un impresionante incendio en Bueu sacude la mañana de Año Nuevo

Si el final de año estuvo marcado en Bueu por el fallecimiento de un hombre mientras pescaba en Area de Bon, el arranque de 2025 no ha empezado mucho mejor. Tres mujeres resultaron intoxicadas este miércoles en el espectacular incendio que afectó un edificio de cuatro plantas en pleno casco urbano del municipio buenense, en la zona de Can do Penedo.

Las víctimas, una madre de 86 años y dos hijas, tuvieron que ser trasladadas en ambulancia al Hospital de Montecelo, en Pontevedra, al presentar síntomas evidentes de inhalación de humo, si bien todo apuntaba a que sus dolencias no revestían gravedad. Al filo de las 18 horas las tres ya habían sido dadas de alta y habían podido regresar a Bueu. Las otras dos personas que se encontraban con ellas, un nieto y su pareja, no requirieron de asistencia médica.

Impresionante incendio en un emblematico edificio de Bueu / Santos Álvarez

El suceso se produjo alrededor de las 13.15 horas, en un inmueble destinado habitualmente a viviendas turísticas pero en el que también reside parte de la familia propietaria. De hecho, las únicas cinco personas que se encontraban dentro de él en el momento de los hechos eran integrantes de esta familia, que estaban preparando en la planta baja la comida de Año Nuevo mientras esperaban por el resto de comensales. Según los primeros indicios, el fuego se pudo haber originado en una parrilla de leña con la que estaban cocinando.

Lo cierto es que las llamas se extendieron de modo tan rápido como peligroso, y eran perfectamente visibles desde varios puntos de la villa, en especial desde todo el frente marítimo. El operativo de extinción obligó a desplazar no solamente a la dotación de los Bombeiros do Morrazo, sino también a llamar a efectivos de los parques de Sanxenxo y Ribadumia, que estuvieron trabajando en el lugar junto a la Policía Local de Bueu y a la Guardia Civil durante varias horas. Familiares de los afectados y vecinos siguieron con atención las tareas e incluso facilitaron garrafas de agua a los bomberos que trabajaban de modo intenso para sofocar las llamas.

Julio Santos Álvarez

Las labores no estuvieron exentas de dificultad debido a la presencia de un vehículo en el garaje, por lo que, por precaución, hubo que enfriar primero la zona desde arriba para poder apagar las llamas sin riesgo de explosión. Alrededor de las 18 horas el fuego estaba prácticamente sofocado, pero el operativo continuaba desplegado. Al mismo tiempo, los bomberos fueron visitando cada una de las plantas superiores para realizar una primera comprobación de su estado. Más allá del bajo completamente calcinado y con las paredes derruidas, el resto de las plantas resultaron afectadas pero no por el fuego, sino únicamente por la acumulación de hollín.

Manuel Juncal, presidente del Club de Mar Bueu y miembro de la familia propietaria del inmueble, se mostró visiblemente afectado y confirmó que el estado de sus familiares era bueno, dentro de la lógica afectación por el humo y por el fuerte shock sufrido debido a la tragedia. Siguiendo en todo momento las tareas de extinción estuvo también el alcalde buenense, Félix Juncal, que quiso enviar un mensaje de agradecimiento a todos los participantes en el operativo, «empezando por la Policía Local y la Guardia Civil, pero también y sobre todo al personal de los Bombeiros, que si no fuera por ellos la situación habría sido mucho peor. Para ellos nuestro reconocimiento».

El regidor confirmó que mañana jueves regresará al inmueble con los servicios técnicos municipales para realizar una primera inspección ocular y analizar si hay que adoptar alguna medida adicional de seguridad, como podría ser el vallado del entorno.