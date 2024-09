El PP critica al Gobierno cangués por tener “paralizado” el Servizo de Axuda no Fogar

El Partido Popular critica el “retraso” del Gobierno tripartito de Cangas en la presentación del nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tras finalizar, en julio, el período de prórroga y no haber dado pasos al respecto. “Levan un ano enredando e precarizando un servizo esencia que está dirixido a persoas vulnerables”, exponen los populares, y lamentan que sea un ejemplo más de la ineficiencia, falta de gestión e improvisación de los responsables políticos del Concello: “Non hai servizo municipal que sobreviva á deriva de desgoberno na que teñen sumido o noso municipio”.

Desde el grupo municipal mayoritario en la Corporación de Cangas expresan la “profunda preocupación” por esta situación y recuerdan que llueve sobre mojado porque ya sufrió las mismas carencias en el mandato anterior: “Non aprendemos dos erros”, abundan, y las consecuencias las sufre la ciudadanía que padece “a incerteza e malestar”. Añaden que lo que está pasando era previsible y ya lo advirtió el PP en un Pleno de la Corporación. “Lamentablemente, o tempo acabou por darnos a razón”, y deja evidencia de que “o que nos dixeron entón foron promesas baleiras e non fixeron nada do que se comprometeron”.

Constatan desde el PP que el área de Benestar Social, que dirige la concejala Leonor Gala Torres (BNG) muestra “unha preocupante pasividade” ante la parálisis de un servicio esencial y urgente e ignora las “reiteradas demandas” de los usuarios del SAF, “que se atopan co problema engadido dunha bolsa de horas que non poden utilizar”. Exigen al Gobierno liderado por la nacionalista Araceli Gestido que “por responsabilidade actúe dunha vez”, presentando de manera inmediata el contrato del Servizo de Axuda no Fogar y solucionando los problemas relacionados con la bolsa de horas para garantizar que los servicios esenciales se presten “coa calidade e puntualidade que a cidadanía de Cangas merece”.