Las playas de Bueu registran cinco varamientos de delfines en apenas una semana

Las playas de Bueu registraron durante la última semana hasta cinco varamientos de delfines, que llegaron a las costas muertos. Una concentración que ha sorprendido a los servicios municipales porque los animales llegaron a lugares como Pedrón, Sartaxéns, A Roiba, Agrelo o Lapamán. Todo parece indicar que los delfines llegaron a la costas de Bueu ya muertos, posiblemente debido a capturas accidentales por parte de pesqueros que faenan en la ría, explican desde la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma).

Esta profusión de varamientos es llamativa, pero desde la coordinadora explican que está en relación con lo que ocurre en el resto del litoral gallego. “Cada día estamos recibiendo avisos de cuatro o cinco situaciones de estas características por toda Galicia”, explican sus responsables. El Cemma recibió el aviso de la Policía Local de Bueu en los cinco casos detectados durante la última semana –el último de ellos este mismo lunes en Lapamán– y acudió a tomar muestras de los ejemplares.

El ejemplar avistado en la playa de Sartaxéns, en la parroquia de Beluso. / PLB

En algunos casos los cetáceos ya estaban muy descompuestos, pero por los signos encontrados en el resto se puede establecer una hipótesis común. “En los más recientes se veía que tenían cortes o que les faltaban algunas partes. Es una señal de una captura accidental por las redes de pesca de algún barco”, explican.

El delfín hallado en la orilla de la playa de Agrelo. / PLB

Su llegada a las playas se relaciona a que los delfines probablemente se encontraban cerca de la costa, en la bocana de la ría de Pontevedra, y en puntos donde probablemente había una importante concentración de alimento. Ahí coinciden con los barcos de pesca y se registran las capturas accidentales, que en ocasiones tienen este desenlace. “Los ejemplares que llegaron a Bueu son adolescentes o adultos”, apuntan desde el Cemma acerca de la edad de estos animales.

El delfín arrastrado hasta las rocas de la playa de Pedrón, en Beluso. / PLB

La coordinadora está recibiendo numerosas llamadas de particulares y bañistas por la presencia de delfines muertos en las costas gallegas. Y no todas ellas son comprensivas o pacientes. “Nosotros acudimos para tomar muestras y estudiar los ejemplares que aparecen muertos, pero no tenemos medios para retirarlos”, señalan. La competencia para la retirada corresponde a los ayuntamientos, que no siempre pueden hacerlo de inmediato debido a que se necesita un transporte especial y a que en muchas ocasiones estos avistamientos se registran durante el fin de semana. A ello hay que unir su peso, que en el caso de los cinco animales encontrados en Bueu estos días puede estar entre los 80 y los 100 kilos.

Durante el último invierno desde el Cemma se desplazaron a Bueu por un varamiento de delfines muertos, que en aquel caso sí que era poco frecuente. Se trataba de tres hembras jóvenes que fueron arrastradas a la misma playa: Ancoradouro, en el entorno de Cabo Udra. La conclusión fue similar a la de los varamientos registrados en los últimos días: los ejemplares presentaban signos de haber entrado accidentalmente en los aparejos de algún barco pesquero.

