El termómetro solo bajó de los 15ºC en tres noches de julio y agosto

La temperatura sigue al alza en O Morrazo. En los últimos años cada estación suele batir récords en cuanto a la media que marcan los termómetros. Este verano no fue una excepción. Así, según los datos que recoge MeteoGalicia en una estación en el puerto de Cangas y los que analizan en la estación particular de MeteoCangas, se refleja que a lo largo de los meses de julio y agosto las temperaturas mínimas reflejaron una anomalía, no bajando de los 15ºC más que en tres madrugadas entre ambos meses centrales del verano. Eso ocurrió la mañana del 7 de julio, así como las del 13 y el 21 de ese mismo mes. En agosto el mercurio nunca bajó de esa cifra.

En cuanto a la temperatura media de las mínimas se situó en 17,1ºC en julio y en 17,3ºC en agosto. Y contando la media total, los termómetros estuvieron en 20,1ºC y 20,7ºC respectivamente.

El hecho de que las madrugadas cada vez refresquen menos sube las medias de temperatura en la comarca. Y eso que no fue un verano especialmente sofocante a las horas centrales del día, pues el récord, según MeteoGalicia, está en los 31,3ºC del pasado 4 de julio medidos, eso sí, a una altura de 1,5 metros sobre el nivel del suelo.

En cuanto a las lluvias, en julio la precipitación fue un 23% superior a la media, según desvelan en MeteoCangas. No en vano hubo hasta 12 días con algún tipo de precipitación. El día que más llovió fue el 9 de julio. En ese mismo mes las temperaturas diurnas fueron normales pero las nocturnas algo más cálidas de lo normal. Como resultado la media total del termómetro fue hasta 0,9ºC más de lo habitual teniendo como base las estadísticas recogidas por esta estación, que se remontan hasta el año 1987.

Enero y febrero ya habían sido los meses más cálidos desde que hay registros

En agosto el mes fue muy seco y muy cálido. Llovió un 37% menos de la media con solo un total de 6,6 litros por metro cuadrado en todo el mes y apenas seis días con algo de precipitación. La temperatura media fue hasta 1,3 grados por encima de la media histórica. La curva de temperaturas medias es clara, reflejando una clara tendencia al alza año tras año.

Hay que recordar que el año 2024 ya había comenzado con los meses de enero y febrero más cálidos desde que hay registros. La sensación de frío en el último invierno fue prácticamente inexistente y solo el 20 de enero los termómetros bajaron hasta los 3,6ºC.

