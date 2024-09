Modesto Entroido de Verán con recordo aos cataláns

A propósito do Entroido de Verán, un veciño moi pavero da Banda do Río relaciona o que pasa no barrio coas terrazas co “procés”. Como é un pouco politiqueiro, di que o alcalde de Bueu, Félix Juncal, actúa cos hostaleiros como Pedro Sánchez cos cataláns: dálles todo o que lle pidan.

Por exemplo, o día do entroido permitiu que montaran un picadiscos sobre a beirarrúa ás catro da tarde, e iso que o prohíbe a nova ordenanza de terrazas. Alá lle vai a sesta que quería botar o home para levar mellor a vixilia da noite!

Este paisano supón que os encargados dos bares comprenderían que o alcalde lles negara o permiso para pór música a esa hora, primeiro co fin principal de respectar a norma e ademais xa dispoñían da noite para emitila. Pois nada, demostra o seu alcume amable de “Félix Sisí” e dálles tamén permiso.

A festa da noite abarrotou o o aparcadoiro da Banda do Río. Os espectadores, ademais de bailar, seguían as cancións dos tres picadiscos, incluso cando os altofalantes calaban a voz dos intérpretes. Sabían todas as letras! Supoño que ao día seguinte sentirían as maniotas nas pernas polos brincos da noite.

Este ano acudiu á festa case a mesma xente que o ano pasado e iso que resultou máis modesta. Os organizadores, hostaleiros do barrio a través da Asociación Can do Penedo, non podían competir coa Xunta, coas súas banderolas de “Deporte Galego”. Daquela moveu a festa un concelleiro do PP e membro da Consellería de Cultura que ía vestido cunha especie de túnica beixe.

A humildade do acto notábase no escenario. Nada da inmensa pantalla de iluminación tan abraiante. Desta vez, con pouco máis dunha ducia de focos fixeron a festa. O máis espectacular eran os sinxelos feixes de luz que varrían as cabezas vibrantes das mozas e mozos que bailaban e cantaban.

Os altofalantes deste ano, máis discretos que os que puxo a Xunta, resultou un alivio para os oídos dos veciños e para os cristais das ventás sen perigo de romper polo tremor.

Así que, no barrio, música de sesión continua de tarde e noite ata as tres da mañá, cando xa se podía durmir sen tapóns nos oídos. Menos mal que ás primeiras horas do domingo o aparcadoiro xa aparecía limpo das pegadas da xente moza que pasou dos catro contedores de lixo situados no lugar da festa.

Coa última noticia dos 50.000 euros que ingresaron os bares, o veciño sente pavor, igual que outros residentes da zona, a que se celebre un entroido en cada estación do ano. A avaricia non ten límites. Xa se demostra coas terrazas, que se apropian do espazo público do barrio.

En fin, pena da música da tarde que enfadou tanto ao veciño como para comparar ao alcalde con Sánchez e aos hostaleiros cos cataláns.

*Veciño de Bueu

