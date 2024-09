Las capturas de pulpo siguen a la baja y cofradías y Xunta analizan cambios en la veda

La campaña del pulpo en Galicia adquiere un cariz preocupante. Otra vez. La nueva temporada acaba de superar sus dos primeros meses y el arranque de septiembre permite a los naseiros un cambio en los cupos de pesca. De los 35 kilos diarios por tripulante enrolado y a bordo y otros 35 por embarcación se pasa a un tope de 55 kilos. Pero solo sobre el papel. La realidad en el mar ahora mismo es bien distinta. Los barcos están lejos de alcanzar siquiera los límites fijados para los meses del verano, por lo que el incremento en las cuotas que entró en vigor ayer en estos momentos es inviable y una quimera. Papel mojado. La caída en las capturas es evidente en toda Galicia y tiene su reflejo en puertos como el de Bueu, donde el cefalópodo es el principal recurso, o en Cangas. “Agora mesmo hai nove barcos que están parados e o resto da flota sae cada dous días”, resume el patrón mayor y presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas.

Lo curioso es que el sector cuando llega a tierra informa de que hay abundante pulpo en el mar, pero todavía en fase de cría y por debajo del tamaño comercial exigido para su captura y comercialización (1 kilo). La primera conclusión es que toca esperar algunas semanas, a que el cefalópodo alcance progresivamente la talla legal exigida. Sin embargo, los responsables del sector apuntan que se impone una segunda lectura vinculada con la necesidad de cambiar aspectos clave relacionados con el plan de explotación de la pesquería. En concreto, con la veda. “Non sabemos se é polo cambio climático, pero o certo é que as femias cada vez están desovando máis tarde e hai que axustarse ao ciclo reproductivo da especie para protexer ao recurso”, argumenta Rosas.

La parada en la actividad extractiva desde hace años se realiza entre los meses de mayo y junio porque habitualmente se correspondía con el momento de desove del cefalópodo. No obstante, la experiencia del sector está demostrando que ese ciclo cada vez se está demorando y alargando más. Así, la percepción trasladada por los naseiros es que en julio la inmensa mayoría de las hembras aún estaban ovadas. La Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB) de la Consellería do Mar está recogiendo datos en colaboración con los naseiros para estudiar el comportamiento del pulpo e intentar determinar cuál es la mejor época para la veda. “O obxectivo da veda non é parar e deixar os barcos ao sol, senón protexer ao recurso. Cando se pesca a unha femia ovada non só se ‘mata’ a ese exemplar, senón tamén aos miles de ovos de polbo que poderían saír adiante unha vez desovada”, argumenta el patrón mayor de Bueu.

Los datos revelan un constante descenso en las capturas en el arranque de las últimas campañas. Entre julio y agosto de 2022 en Bueu se pescaron 31.700 kilos de pulpo y en Cangas 12.221. En el mismo periodo de 2023 la pesca cayó hasta los 24.484 kilos en Bueu, mientras que en Cangas hubo un ligero repunte hasta los 12.648 kilos. Este verano la caída es común en ambas cofradías y más acentuada en el caso del puerto bueués, con 22.415 kilos en Bueu y 11.369 kilos en Cangas. La única excepción en la comarca de O Morrazo es la cofradía de Aldán-O Hío, que en los primeros dos meses de la anterior campaña subastó 6.200 kilos y en la actual se acerca a los 10.000 kilos. La única nota positiva está en los precios, con un importe medio por encima de los 11 euros y con cotizaciones máximas que llegan a los 16 euros. Pero no siquiera es un dato totalmente favorable porque esos precios contribuyen a convertir el pulpo un artículo de lujo y de difícil adquisición en los mercados.

La tripulación del “Estela 2”, de Bueu, descargando ayer en el puerto de Cangas. / Santos Álvarez

Si la comparación del arranque de la campaña se hace a nivel autonómico los datos aún son más demoledores: 294.605 kilos entre los meses de julio y agosto de 2023 y este año, a falta de cerrar los datos de los últimos días de agosto, no se llega siquiera a los 200.000 kilos. Los datos de Pesca de Galicia ponen en cabeza de las descargas de pulpo a Ribeira, con más de 51.000 kilos; seguida a mucha distancia por Vigo (23.180 kilos) y los 22.416 kilos de Bueu.

Ante este escenario los cambios en la gestión de la pesquería del pulpo no son una mera posibilidad de cara a la campaña 2025/26. “Non é que ao mellor vai haber cambios, é que ten que habelos”, subraya con énfasis José Manuel Rosas, que asegura que está en contacto con los presidentes de las federaciones de A Coruña y Lugo, donde se registra una situación similar. Lo más probable es que se traduzcan en modificaciones en la fecha de la veda o en una parada más larga.

A este respecto el patrón mayor bueués hace hincapié en un aspecto que entiende fundamental. “É importante protexer ao recurso, pero tamén é importante protexer ao sector”, recalca. Se refiere a la necesidad de articular ayudas económicas para los armadores y tripulantes durante el tiempo que dura la veda, un periodo en el que mayoritariamente tienen que amarrar a puerto sin otra alternativa de pesca. De hecho, cuando se acordó la de este 2024 –la más larga de los últimos años, con dos meses enteros– ya se hizo con vistas a que en 2025 fuese una combinación de veda y paro biológico, lo que permitiría a la flota acceder a ayudas por el tiempo sin faenar.

