Cangas debe pagar 253.854 euros a la UTE por la alteración de tarifas del agua en 2019 y 2020

El Concello de Cangas deberá pagar a la UTE Gestión Cangas (Aqualia y Civis Global) 253.854 euros en compensación de las cantidades dejadas de cobrar en los años 2019 y 2020 por el incumplimiento contractual y modificación unilateral de la cláusula sexta del contrato de gestión del servicio público relativo al ciclo integral del agua por parte de la administración local, que aplicó tarifas inferiores a las estipuladas. A esa cuantía habrá que sumarle los intereses de demora y procesales que correspondan , según figura en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Pontevedra, que estima parcialmente el recurso de la concesionaria, que exigía 403.603 euros por ese desajuste en la facturación. El Gobierno local considera que el Concello “acaba de gañar a última batalla xudicial” ante la empresa, a la que se ahorra de pagarle casi 50.000 euros sobre sus pretensiones, pero hasta la fecha la UTE Gestión Cangas ha recibido el respaldo total o parcial de los tribunales a todas las reclamaciones que presentó relacionadas con las tarifas del agua.

“O Concello acaba de gañar outra batalla xudicial contra a UTE”, celebra la alcaldesa

El Concello argumentó que la UTE no acreditó la ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato, máxime cuando se aplicó la ordenanza aprobada por el Pleno y sobre la base de la cual el concello considera que debería calcularse la retribución de la concesionaria. También que la reclamación económica no se ajusta a la realidad contractual del servicio, y que en todo caso, atendiendo a la cláusula sexta del contrato y los datos presentados en los padrones, la reclamación debería ascender a 253.854 euros y no a los 403.603 que reclamó.

El Juzgado de lo Contencioso repasa las sucesivas ordenanzas aprobadas por la Corporación desde el año 2015 para aliviar la presión fiscal sobre los usuarios, con una disminución de la retribución pactada. Todas fueron recurridas por la UTE y anuladas por los tribunales. La más reciente, adoptada por acuerdo plenario de 27 de septiembre de 2019 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO) el 13 de febrero de 2020, que también fue impugnada ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y de la que declaró su nulidad por omitir el trámite de consulta previa, aunque el Concello de Cangas presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo que ha sido admitido a trámite en julio de 2022 y se encuentra pendiente de sentencia.

En los fundamentos jurídicos se realizó una exposición cronológica de las sucesivas aprobaciones de ordenanzas fiscales y acuerdos por parte del Concello de Cangas do Morrazo que supusieron una “relevante modificación unilateral con respecto a lo pactado contractualmente” y que se ha traducido, “tal y como ha resultado acreditado por la entidad demandante, en una disminución de ingresos”. Sostiene que la modificación del contrato por parte del consistorio “no estaba prevista en los pliegos y, a mayores, se han alterado las condiciones esenciales de la licitación, eso es, la relación entre la prestación contratada y el precio”, como establece la ley. A su vez, “no se ha acreditado por el Concello que esta modificación unilateral del contrato lo haya sido en aras del interés general”.

“La empresa tiene pleno derecho a que se cumpla lo que se acordó por contrato”

Por tanto, la disminución de ingresos que padeció la concesionaria del agua “derivó de la tarifa a aplicar, que disminuyó respecto a lo pactado inicialmente, de manera que la actora tiene pleno derecho a que se cumpla lo acordado en el contrato y, como contrapartida, el Concello demandado debe compensar económicamente a aquella”. Aún así, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo estima que la cuantía de la reclamación económica de la UTE no se ajusta a lo que ha dejado de percibir, pues tiene en cuenta los cálculos que realizaron los peritos del Concello frente a los de la concesionaria y rebaja las pretensiones de esta para fijar la cuantía en 253.854 euros.

Entiende que la aplicación del método utilizado para pasar a cobro los recibos reduce los ingresos que debe generar la prestación del servicio y favorece a los que más consumen abaratando sus recibos, así como la discrepancia de criterios para determinar las cuantías a percibir utilizadas en la aplicación de algunas tarifas, favorece los intereses de la concesionaria, ya que minora las cantidades obtenidas con una de ellas y eleva las cantidades que se deberían obtener mediante la aplicación de otra, según recoge la sentencia.

“Se estima el criterio empleado por los peritos del Concello”

“De la valoración conjunta y crítica de ambas periciales se va a optar por esta segunda de las valoraciones –la que aportó el Concello–, puesto que las conclusiones alcanzadas por la parte recurrente y sobre las que fundamenta la cuantificación de su reclamación ha resultado rebatida por el informe pericial presentado por la parte demandada”, recoge la sentencia del Contencioso.

En todo caso, “ha resultado evidenciada la disminución de los ingresos de la concesionaria a consecuencia de la modificación unilateral de las tarifas por parte del Concello de Cangas do Morrazo, si bien, tras el análisis y estudio de ambos informes periciales, se llega a la conclusión que la merma de ingresos que señala la actora en su informe no es la real”, y la reduce en 50.000 euros.

“Por tanto, se estima que el criterio empleado por los peritos de la parte demandada el Concello– es el correcto y adecuado porque plasma un consumo real de cada usuario, sin que se beneficie ni perjudique, aplicando una serie de excepciones”, recalca.

