Vecinos de A Roza, en Beluso, dispuestos a a ceder terrenos en dos viales para que puedan pasar las ambulancias

Los vecinos del lugar de A Roza, en la parroquia de Beluso, organizaron ayer su tercera protesta en el último mes para denunciar el estado de “abandono” de la aldea, falta de seguridad vial y para reclamar al gobierno municipal de Bueu acciones inmediatas. Una movilización que ayer vino acompañada de un importante anuncio: los promotores entregaron un escrito en el Concello en el que ponen de manifiesto que propietarios que lindan con los caminos de A Torre y A Sobreira están dispuestos a ceder gratuitamente parte de sus terrenos para regularizar y anchear ambos viales, que son de titularidad municipal. Una ampliación que permitiría el acceso de las ambulancias, que es una de las reivindicaciones de estas protestas.

Un grupo de vecinos vecinos muestran ayer pancartas reclamando un acceso para las ambulancias y denunciando el estado del cruceiro de A Roza. / Santos Álvarez

Esta iniciativa vecinal se presentó hace unos días al Concello de Bueu para intentar resolver una de las principales carencias del lugar de A Roza y argumentan que existen “sobradas razóns” para aceptar la cesión comprometida por los vecinos de estos dos caminos, cuyas dimensiones actuales impiden el acceso de ambulancias y otros servicios básicos. Con esta puesta a disposición entienden que el gobierno local estaría en disposición de acometer los proyectos de ampliación y mejora de los dos viales.

Los promotores de las protestas vecinales quieren que el asunto se trate en el pleno a la mayor brevedad y lamentan la respuesta recibida hasta el momento por parte del gobierno local. “O que nos dixeron é que a ver se o ano que vén hai cartos e a ver se se pode facer a obra”, explicaba ayer José Antonio Torres, que lamenta la falta de un compromiso claro ante la oferta de cesión gratuita planteada por los vecinos.

Retenciones durante la protesta de ayer en el centro de Beluso. / Santos Álvarez

La movilización de ayer volvió a cortar durante un cuarto de hora el tráfico a la altura del cruce entre la PO-315 y la bajada a Cabo Udra, una protesta pacífica y sin ningún tipo de incidente. Los vecinos volvieron a mostrar diferentes pancartas reivindicativas, en especial una que rezaba: “Cos impostos, primeiro servizos primarios e a piscina que a paguen os usuarios”. Una alusión al coste económico de la piscina de As Lagoas, que más de tres años después de su apertura sigue funcionando de manera gratuita debido al retraso en la licitación del contrato de gestión y en la aprobación de la ordenanza fiscal.

Un grupo de vecinos con la pancarta con el lema: “Cos impostos, primeiro servizos primarios e a piscina que a paguen os usuarios” / Santos Álvarez

“En marzo presentamos unha serie de fotos mostrando a falta de limpeza e desbroce na aldea. Ata finais do mes de xullo o alcalde non viu ata aquí para reunirse cos veciños e comprometeuse a que despois das festas de Sanamedio virían a limpar. Estamos en setembro e aínda non viu ninguén. Cando pedimos que polo menos contraten a unha empresa privada para a limpeza din que non hai cartos, pero para a piscina e para contratar unha limpeza privada no Entroido de Verán si que hai cartos”, reprochaba ayer el portavoz vecinal José Antonio Torres.

Por ello los vecinos de A Roza reclaman un compromiso claro para atender las reivindicaciones del lugar. Además de las protestas que protagonizan desde hace más de un mes ahora han decidido dar un paso al frente con la iniciativa para poner a disposición del Concello de Bueu los terrenos necesarios para la regularización y ampliación de los caminos de A Torre y A Sobreira.

Suscríbete para seguir leyendo