El Entroido de Verán de Bueu dejó más de 50.000 euros en el comercio local

La Asociación Can do Penedo, que se encargó de la organización del Entroido de Verán, hace balande de la fiesta vivida hace una semana en el barrio de Banda do Río y estima que el evento tuvo un impacto de 50.000 euros en el comercio local. Los organizadores destacan la aceptación por parte del vecindario y el apoyo del tejido comercial y hostelero a una cita multitudinaria.

El balance incluye agradecimientos al PP de Bueu y a su portavoz, Elena Estévez, por su colaboración en el proyecto del Entroido de Verán como para la consecución de los permisos necesarios para su celebración, y al Concello de Bueu, por su ayuda en la limpieza del entorno y en el dispositivo de seguridad. “Agardamos que ese apoio poda incrementarse nas vindeiras edicións”, confían.

La fiesta fue un “éxito rotundo de público” pese a la coincidencia con otros eventos en el resto de la comarca y desde Can do Penedo pusieron en valor el trabajo del equipo organizador, en el que se integró Lorena Bermúdez y de la destacan su “xenerosidade y colaboración”.

Al mismo tiempo, la asociación organizadora se refirió a las críticas debido a la fecha elegida. “A data tradicional, que é o terceiro sábado de agosto, foi inviable por asuntos de xestións, mais xa se está a traballar na vindeira edición”, avanzan desde Can do Penedo.