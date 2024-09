El Puerto de Vigo propone desafectar O Salgueirón y las aguas interiores próximas al puerto de Meira

El Puerto de Vigo ha elaborado una propuesta de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), que establece las previsiones de explotación de sus distintas zonas y contempla la desafectación de unos 45.000 metros cuadrados de superficie en O Salgueirón, entre el muelle y la fachada de la antigua fábrica de Massó y la factoría ballenera de Punta Balea, con una longitud de 498,5 metros. El planteamiento se hace “atendiendo a la sugerencia del Ayuntamiento de Cangas” durante la tramitación del documento, “por estar consolidados por usos urbanos ajenos a la actividad portuaria”, señala en la propuesta publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en período de exposición pública durante 45 días hábiles para que las partes interesadas puedan presentar alegaciones. También plantea desafectar 15,6 hectáreas de aguas interiores cercanas al puerto de Meira al considerar que carecen de calado suficiente para usos portuarios, así como las edificaciones próximas al pantalán de A Tella, en Domaio, incluidas en el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Aguas interiores próximas al puerto de Meira, con escaso calado. / FdV

La propuesta incluye desafectar espacios en tramos de costa en los que la Autoridad Portuaria de Vigo es simple administradora del dominio público marítimo-terrestre, pero que se considera que ya no tienen ninguna utilidad desde el punto de vista de explotación portuaria. Buena parte del litoral de Cangas y Moaña se incluye en dicho ámbito. Tras realizar una consulta previa a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental –adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico–, se ha emitido una resolución por la que se somete a evaluación ambiental estratégica la delimitación de los espacios y usos del Puerto de Vigo. En consecuencia la Autoridad Portuaria ha elaborado la versión inicial de la DEUP, incluido el estudio ambiental estratégico para su tramitación y la somete a información pública. La consulta del documento y las observaciones que se estimen oportunas pueden hacerse a través de la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Vigo (https://www.apvigo.es).

Edificaciones próximas al pantalán de A Tella, en Domaio, serían desafectadas. / A.N.D. A Tella

La zona de servicio de Moaña cuenta con una superficie de 40,06 hectáreas y una longitud de 5.341 metros dividida en dos tramos: Domaio, donde se localiza una empresa frigorífica de gran capacidad y tráfico pesquero, Fandicosta, y Meira, con astilleros y varaderos como Rodman Polyships, Atolvic, A Xunqueira o Domaio. El tramo de la zona de servicio en Cangas se sitúa entre el puerto pesquero y punta Borneira. El muelle particular existente en la zona es de Frigoríficos, actualmente sin uso, y cuenta con una superficie terrestre de 14 hectáreas. El Puerto de Vigo entiende que O Salgueirón ya es de uso urbano más que portuario y se abre a formalizar esa nueva realidad.

Alternativa dos Veciños celebra la propuesta y la atribuye a sus “suxestións” para dedicarlo a ocio y esparcimiento

Las “suxestións” realizadas por Alternativa dos Veciños (AV) y por la cofradía de pescadores San Xosé hicieron posible que el nuevo borrador de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) “contemple a desafectación” del ámbito de O Salgueirón, afirman desde la formación que lidera la exalcaldesa de Cangas Victoria Portas, y se felicitan por la “colaboración entre organizacións que buscaba o mellor para os intereses do seu pobo e que hoxe ve o resultado neste documento”. AV recalca su “satisfacción” tras comprobar que en el documento que se expone al público e incluye el estudio ambiental estratégico “xa se contempla a desafectación dos 45.000 m2 da zona do Salgueirón” en casi medio kilómetro de línea costera entre el muelle de Massó y el de A Congorza. “Esto foi conseguido grazas ás xestións de AV no seu momento, xa que presentamos suxerencias” en el período de alegaciones, señalan, y avisan que aún podrían pasar dos años para su aprobación inicial y definitiva. Desde entonces, “xa estaría en disposición” de gestionarse la “cesión gratuíta desde espazo en favor do Concello” y su recuperación “para uso e disfrute da veciñanza”, abogan.

