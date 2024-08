“El lema de mi carrera siempre ha sido rebeldía con alegría”

Amparo Sánchez es considerada como una de las pioneras del mestizaje musical de finales de los 90 en nuestro país. Lleva 27 años de carrera musical, lo cual le ha conferido reconocimientos por todo el mundo a través de sus giras internacionales. Ahora llega a las fiestas del Cristo de Cangas con su grupo “Amparanoia”, que presentará su nuevo disco “Fan Fan Fanfarria”, una celebración de la vida que vio la luz a inicios de año, en la que cuenta con la colaboración de Artistas del Gremio. Actuarán mañana a las 22:30 horas, dentro de la programación del último día de fiestas, que incluye la comparsa de Cabezudos por parte de la A.C Lembranzas da Ría (12:00 horas), la actuación de la orquesta Xtremo y del grupo Los Alkar en Eduardo Vincenti (22:30 horas) y la dj sesión de Noname Djs en Ojea a partir de la medianoche.

– Tras haber publicado ocho discos a lo largo de su carrera musical, ¿diría que ha afianzado un proceso específico para componer? ¿Cómo es?

–Después de escribir tantas canciones creo que sí tengo ya un método para crear canciones. Por un lado,escribo textos, ideas, pensamientos prácticamente todos los días, es mi manera de hablarme y ver cómo estoy y de ahí salen letras de canciones. Por otra parte, practico guitarra y piano siempre que puedo y de ahí también salen melodías y acordes. Cuando algo me gusta mucho empiezo a trabajarlo y de ahí puede salir una canción. Esa es mi manera tradicional, pero también han nacido canciones en un camerino o a la orilla de la playa de la nada, la inspiración llega y ¡mejor que te pille con una guitarra y el móvil con batería! Lo utilizo para escribir y para grabar audios que trabajo y luego llevo al estudio.

–¿Por qué decidió llamar a este nuevo disco “Fan Fan FanFarria”?

–Es un homenaje a los fans de un lado y otro del océano, por eso Fan Fan, y Fanfarria porque es el estilo elegido para revisar y hacer nuevas versiones de los temas clásicos de Amparanoia y de algunos nuevos.

– Definen su música como una oda a la vida y a la fiesta. ¿Cuál creen que es la importancia de que existan temas así en el momento actual, donde la situación político-económica parece tender a la desilusión y amargura?

–Siempre he tenido un lema: “rebeldía con alegría”. Nos quieren robar la alegría y practicarla bailando y llevando mensajes en las canciones ha sido la clave de toda mi carrera como creadora en el proyecto de Amparanoia. Como solista, me permito ir a mis heridas y sanarlas cantando.

– Dando amor, tengo la solución. En mi balanza gana lo bueno. Este es uno de los versos de una de sus últimas canciones. ¿Este último año diría que en su balanza sigue ganando lo bueno?

–Sí, ¡ese es mi espíritu! Estoy muy agradecida de tener una carrera de 27 años, donde he compartido con el público todas mis investigaciones y mezclas sonoras, mi vida en mis libros y siento mucho amor por parte del público. De todas las experiencias que voy viviendo me quedo con el aprendizaje. Siempre lo que pasa es bueno para mí, pase lo que pase. Aunque a veces no lo entienda, con el tiempo tengo la seguridad de que todo lo que sucede conviene y te hace valorar más la vida.

–Hay quienes, tras sufrir violencia machista, se callan por vergüenza o miedo al qué dirán. Usted sin embargo, compuso “Que te den”, su canción más icónica considerada como un himno contra la violencia a la mujer. ¿Cuáles cree que son las claves para que haya logrado tal alcance?

–Creo que es una canción que ha conectado con el colectivo popular. A todos nos han roto el corazón (a algunas no sólo metafóricamente) y nos hemos despedido de personas que no eran las adecuadas para acompañarnos y nos hemos dado cuenta de que hemos dado más de lo que recibimos pero hemos salido adelante. Y aquí estamos, cantándola y sintiéndonos fuertes. Creo que la alegría y el juego de palabras que transmite nos reconforta, nos une y eso para mí es muy especial, siendo una canción que nunca sonó en radio, TV ni tuvo videoclip ni nada. La gente la eligió como suya y ya es de ellos, estoy muy agradecida.

–¿Qué reacción espera de parte del público cangués al nuevo disco?

–Me siento muy querida por el público gallego. Creo que en Cangas este año vamos a reencontrarnos con nuestros fans pero también con una parte que no conocía el proyecto. Me gustan las fiestas populares, donde gente de todas las edades disfruta de la ceremonia que es la música. Deseo que disfruten mucho con nuestro repertorio, que bailen y canten porque ese es el objetivo: sentirnos unidos y gozar del arte de la música.

Suscríbete para seguir leyendo