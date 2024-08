Los utensilios de cocina suenan en el Cristo cangués

La penúltima jornada de las Fiestas del Cristo comenzará su programación de hoy con la ruada por parte de la comparsa Lume de Karoso a partir de las 12:00 horas. Por la tarde, los espectáculos para toda la familia continuarán en el Eirado do Costal a las 19:30 horas con la actuación de la compañía Teatro Ghazafelhos y su obra “As minas do rei Salomón”. Los espectáculos de calle comenzaron ayer con “Superharte”, de la artista Patty Diphusa.

La verbena de esta noche correrá a cargo de la orquesta Gran Parada en la avenida Vicenti a las 23:30 horas y del concierto de Xabier Díaz y las Adufeiras do Salitre en Naves de Ojea (22:00 horas). Xabier Díaz (La Coruña, 1969) es un músico y compositor con 30 años de trayectoria musical en diferentes proyectos de música tradicional gallega, donde ha actuado con artistas de la escena tradicional gallega como Guadi Gallego, Guillermo Fernández, Xosé Manuel Budiño, Luar na Lubre o Uxía. Lo acompañan las Adufeiras de Salitre, un grupo compuesto por once mujeres que se encargarán de la percusión y el canto. Llevan actuando juntos desde 2015, cuando publicaron su álbum “The Tambourine Man”. En 2020, editaron su último disco “As Catedrais Silenciadas”, que habla del patrimonio material e inmaterial de Galicia que se ha perdido. Ha sido elegido como parte del Top of the World en la edición de septiembre de la revista Songlines. La Deputación de Pontevedra financia, a través del programa +Musica esta actuación. Estea iniciativa busca poner a disposición de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes un catálogo de artistas gallegos y en gallego para fomentar nuestra cultura y lengua.

La música de madrugada corre a cargo de la sesión de Dj Moe en el recinto de Naves de Ojea.

Espectáculo infantil de Patty Diphusa en el Eirado do Costal. / Fdv

La caravana morada, situada al lado del concello, vuelve a estar disponible hoy de 00:00 a 6:00 horas. Se trata de un punto informativo sobre recursos contra la violencia de género coordinado con las fuerzas de seguridad, con atención psicológica, equipo de primeros auxilios, donde las mujeres que lo necesiten pueden encontrar en él un punto de encuentro seguro donde cargar sus dispositivos móviles o proveerse de material de higiene íntima. El sábado, la caravana también abrirá en el horario mencionado.

El “Desconcerto” de la banda de música Belas Artes, donde actuaron alrededor de 30 músicos, se llevó a cabo ayer a las 22:00 horas en el recinto de Ojea con los solos de Adrián Carracelas, Adrián Pastoriza, Teo Sánchez y Iago Camaño. Se trató de un concierto diferente a los típicos de esta banda de música, ya que se utilizaron objetos cotidianos para hacer música como tazas, utensilios de cocina, una máquina de escribir y una bicicleta. Este concierto lo hicieron ya hace 2 años en el auditorio por las fiestas de Santa Cecilia y, según palabras del director de la banda, Humberto Carballo, al público le gustó mucho. El DJ que sonó de madrugada fue el DJ Yago.